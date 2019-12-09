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09.12.2019 17:11
Рубрика: Происшествия

За 9 месяцев в России выявлено 26 тысяч коррупционных преступлений

Текст: Иван Егоров
Генеральный прокурор Юрий Чайка подвел в Москве итоги молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!". "Очень символично, что мы собрались в Международный день борьбы с коррупцией", - заявил Юрий Чайка, открывая церемонию награждения. По его словам, в этом году конкурс объединил молодежь Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, а также Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, которые входят в БРИКС. Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагалось подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов. Всего на конкурс пришло более 22 тысяч работ, из которых в итоге были выбраны победители в двух номинациях. Среди лучших из лучших, по мнению прокурорского жюри, оказались молодые люди и девушки из России, Китая, Армении, Белоруссии и ЮАР.

Как отметили присутствовавшие на церемонии прокуроры из Беларуси и Армении, а также чиновники из антикоррупционных ведомств Индии и ЮАР, очень правильно, что у молодых людей из наших стран уже с раннего возраста вырабатывается "прививка от коррупции и взяток". По словам прокуроров, коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональную угрозу.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Коррупционеры стали брать не взятками, а платными услугами
Чайка анонсировал новые меры для борьбы с коррупцией

Если говорить о статистике коррупционных преступлений, то, по данным Генерального прокурора, за 9 месяцев этого года в России было выявлено 26 тысяч таких преступлений. При этом за весь 2018 год было зафиксировано почти 30,5 тысячи коррупционных преступлений, за 2017 год - 29,6 тысячи. По словам Чайки, растет число выявленных фактов получения и дачи взяток, а также посредничества в этом. В этом году уже выявлено 11,2 тысячи таких преступлений. При этом число фактов мелкого взяточничества на сумму менее 10 тысяч рублей фиксируются все реже - их было за 9 месяцев 4,2 тысячи. Всего же за период с 2017 года по сентябрь 2019 года за совершение коррупционных преступлений в России были осуждены почти 32 тысячи человек. Из этого числа коррупционеров около 10 процентов оказались сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщил глава надзорного ведомства, в следующем году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер. Они коснутся в том числе борьбы с "откатами" и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Чиновник не сможет избежать антикоррупционной проверки под предлогом болезни

В свою очередь, как напомнил первый заместитель Генерального прокурора Александр Буксман, в России Генеральная прокуратура определена главой государства в качестве органа, ответственного за реализацию положений Конвенции ООН против коррупции по всем вопросам взаимной правовой помощи, за исключением гражданско-правовых вопросов. Кроме того, федеральным законом Генпрокуратура определена уполномоченным органом по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств для проверки соблюдения российскими гражданами антикоррупционных запретов на территории других стран.

Ранее, кстати, такого единого уполномоченного органа, канала и порядка получения сведений из-за рубежа не было, а это нередко приводило к отказу.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией
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