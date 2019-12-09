Глава Минстроя открыл второй поток обучения по программе "Архитекторы.РФ"

Новый поток образовательной программы "Архитекторы.РФ" стартовал 9 декабря в Москве. В течение 5 месяцев 101 человек из 58 регионов будет изучать методы создания комфортной городской среды, стратегические подходы к развитию городов и др. Впервые обучение по этой программе прошли 102 участника в 2018 году.

И если на первый поток было 1300 заявок от желающих учиться, то на второй поток - уже 3300. В отличие от 2018 года, когда среди обучавшихся было много студентов, сейчас участники программы, в основном, профессиональные архитекторы.

"Наши города, населенные пункты выглядят не так, как нам бы хотелось, - сказал на открытии второго потока программы министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. - Поэтому впереди очень большая серьезная работа. Есть такой показатель - индекс качества городской среды. В этом году посчитали по всем городам, вышли на цифру чуть более 20%. Нам нужно очень серьезно потрудиться, чтобы количество городов, в которых благоприятная городская среда, было более 50%".

По словам министра, губернаторы и мэры постоянно говорят, что людей, которые профессионально могут что-то посоветовать в сфере улучшения городской среды, общественных пространств, того, как должны выглядеть центральные улицы городов - категорически не хватает. Как сообщил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, 10 человек из обучавшихся в прошлом году сейчас уже приняты на работу в органы власти - им были предложены должности главных архитекторов, заместителей главного архитектора, представителей губернатора. Большинство губернаторов знает, кто именно из их региона обучается по программе "Архитектор.РФ", добавил Якушев.