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09.12.2019 17:58
Рубрика: Власть

С переводов снимут нагрузку

Госдума проголосует за окончательную отмену "банковского роуминга"
Текст: Юлия Кривошапко
Банкам предстоит ликвидировать комиссии, которые взимаются при межрегиональных переводах внутри одной кредитной организации. Такие поправки во вторник в третьем чтении должна принять Госдума. Новые правила снимут нагрузку с клиентов и будут способствовать дальнейшему развитию рынка безналичных переводов, заявил "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Устранить комиссии за пересылку средств внутри одного банка потребовал глава правительства Дмитрий Медведев. Ранее ЦБ, ФАС и Минфин по итогам исследования рынка пришли к выводу, что переводы между счетами и картами, открытыми в одном банке, проходят через платежную инфраструктуру этой кредитной организации. Это обычные внутренние переводы. Речь об оказании потребителю какой-либо дополнительной услуги не идет, подчеркивали регуляторы.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Госдума упростила почтовые переводы до 15 тысяч рублей

Законопроект, разработанный по итогам обсуждения этой темы, вводит требование о том, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации должны быть равны. Иными словами, если банк не взимает комиссию за переводы между картами, выпущенными в Москве или Санкт-Петербурге, то и на межрегиональном уровне не должен этого делать. Сейчас у монополиста карточных переводов - Сбербанка - она достигает 1% от суммы (но не более одной тысячи рублей).

"Банки, создавая свои системы денежных переводов, конечно, несли расходы, которыми можно оправдать существование комиссий. Но, думаю, эти траты уже окупились", - отметил Анатолий Аксаков.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 180 дней после того, как поправки будут подписаны президентом и опубликованы, то есть ориентировочно в июне-июле 2020 года. За это время банки должны привести свою тарифную политику в соответствие с требованием закона (хотя многие уже отказались от взимания комиссий за межрегиональные переводы).

По словам Анатолия Аксакова, контролировать соблюдение новых правил будет ЦБ: "У регулятора есть необходимый набор инструментов, которые он может применить к нарушителям, если таковые будут".

Комиссии за переводы между картами, открытыми в разных территориальных подразделениях одного и того же банка, технически ничем не обоснованы

Ликвидация комиссий будет стимулировать безналичные платежи. "Мне известны случаи, когда комиссии становились барьером для переводов - люди возили наличные из одного региона в другой", - рассказывает Аксаков.

Решающую же роль в развитии безналичных переводов, по его мнению, сыграет система быстрых платежей, созданная Банком России. Она позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона независимо от того, в каком банке - участнике СБП открыты счета отправителя или получателя. По последним данным ЦБ, к системе уже подключились 27 банков.

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