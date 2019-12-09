Госдума проголосует за окончательную отмену "банковского роуминга"

Устранить комиссии за пересылку средств внутри одного банка потребовал глава правительства Дмитрий Медведев. Ранее ЦБ, ФАС и Минфин по итогам исследования рынка пришли к выводу, что переводы между счетами и картами, открытыми в одном банке, проходят через платежную инфраструктуру этой кредитной организации. Это обычные внутренние переводы. Речь об оказании потребителю какой-либо дополнительной услуги не идет, подчеркивали регуляторы.
Законопроект, разработанный по итогам обсуждения этой темы, вводит требование о том, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации должны быть равны. Иными словами, если банк не взимает комиссию за переводы между картами, выпущенными в Москве или Санкт-Петербурге, то и на межрегиональном уровне не должен этого делать. Сейчас у монополиста карточных переводов - Сбербанка - она достигает 1% от суммы (но не более одной тысячи рублей).
"Банки, создавая свои системы денежных переводов, конечно, несли расходы, которыми можно оправдать существование комиссий. Но, думаю, эти траты уже окупились", - отметил Анатолий Аксаков.
Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 180 дней после того, как поправки будут подписаны президентом и опубликованы, то есть ориентировочно в июне-июле 2020 года. За это время банки должны привести свою тарифную политику в соответствие с требованием закона (хотя многие уже отказались от взимания комиссий за межрегиональные переводы).
По словам Анатолия Аксакова, контролировать соблюдение новых правил будет ЦБ: "У регулятора есть необходимый набор инструментов, которые он может применить к нарушителям, если таковые будут".
Ликвидация комиссий будет стимулировать безналичные платежи. "Мне известны случаи, когда комиссии становились барьером для переводов - люди возили наличные из одного региона в другой", - рассказывает Аксаков.
Решающую же роль в развитии безналичных переводов, по его мнению, сыграет система быстрых платежей, созданная Банком России. Она позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона независимо от того, в каком банке - участнике СБП открыты счета отправителя или получателя. По последним данным ЦБ, к системе уже подключились 27 банков.