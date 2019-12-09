Госдума проголосует за окончательную отмену "банковского роуминга"

Банкам предстоит ликвидировать комиссии, которые взимаются при межрегиональных переводах внутри одной кредитной организации. Такие поправки во вторник в третьем чтении должна принять Госдума. Новые правила снимут нагрузку с клиентов и будут способствовать дальнейшему развитию рынка безналичных переводов, заявил "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Устранить комиссии за пересылку средств внутри одного банка потребовал глава правительства Дмитрий Медведев. Ранее ЦБ, ФАС и Минфин по итогам исследования рынка пришли к выводу, что переводы между счетами и картами, открытыми в одном банке, проходят через платежную инфраструктуру этой кредитной организации. Это обычные внутренние переводы. Речь об оказании потребителю какой-либо дополнительной услуги не идет, подчеркивали регуляторы.

Законопроект, разработанный по итогам обсуждения этой темы, вводит требование о том, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации должны быть равны. Иными словами, если банк не взимает комиссию за переводы между картами, выпущенными в Москве или Санкт-Петербурге, то и на межрегиональном уровне не должен этого делать. Сейчас у монополиста карточных переводов - Сбербанка - она достигает 1% от суммы (но не более одной тысячи рублей).

"Банки, создавая свои системы денежных переводов, конечно, несли расходы, которыми можно оправдать существование комиссий. Но, думаю, эти траты уже окупились", - отметил Анатолий Аксаков.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 180 дней после того, как поправки будут подписаны президентом и опубликованы, то есть ориентировочно в июне-июле 2020 года. За это время банки должны привести свою тарифную политику в соответствие с требованием закона (хотя многие уже отказались от взимания комиссий за межрегиональные переводы).

По словам Анатолия Аксакова, контролировать соблюдение новых правил будет ЦБ: "У регулятора есть необходимый набор инструментов, которые он может применить к нарушителям, если таковые будут".

Комиссии за переводы между картами, открытыми в разных территориальных подразделениях одного и того же банка, технически ничем не обоснованы

Ликвидация комиссий будет стимулировать безналичные платежи. "Мне известны случаи, когда комиссии становились барьером для переводов - люди возили наличные из одного региона в другой", - рассказывает Аксаков.

Решающую же роль в развитии безналичных переводов, по его мнению, сыграет система быстрых платежей, созданная Банком России. Она позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона независимо от того, в каком банке - участнике СБП открыты счета отправителя или получателя. По последним данным ЦБ, к системе уже подключились 27 банков.