Госзакупкам требуется цифровизация банковских гарантий

В первом полугодии 2019 года совокупный портфель гарантий, выданных топ-100 российских банков по объему активов, превысил 5 триллионов рублей, посчитали в "Эксперт РА". В силу требований законодательства в сфере госзакупок банковские гарантии пользуются повышенным спросом. По оценкам "Эксперт РА", в среднем по сектору выдачи гарантий в сфере госзакупок за период с 2015 года по первое полугодие 2019 года уровень дефолтности по гарантиям не превышал 0,5%.

В конце октября в Совете Федерации прошли парламентские слушания на тему совершенствования системы госзакупок. Участники отметили, что одно из ключевых направлений работы - доработка механизмов функционирования единой информационной системы (ЕИС). Для этого необходимо переходить на электронный документооборот на всех этапах заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Полноценная цифровизация процесса предполагает введение структурированных электронных форматов документов, что в полной мере может быть применено и к банковским гарантиям для госзакупок.

Действующее законодательство уже предусматривает возможность перехода на электронный документооборот по банковским гарантиям, включая выдачу электронных банковских гарантий, представление требований платежа со стороны заказчиков и уменьшение суммы гарантии в связи с исполнением поставщиком части обеспеченных гарантией обязательств по госконтракту.

Однако фактический уровень цифровизации не позволяет в полной мере реализовать сквозной электронный документооборот в течение всего жизненного цикла банковской гарантии от момента выдачи до момента прекращения обязательств гаранта перед заказчиком. Существующий порядок предполагает размещение в реестре банковских гарантий в ЕИС копии банковской гарантии, что на практике представляет собой сканированный документ оригинальной гарантии, выданной на бумажном носителе. На рынке сложилось представление, что это и есть электронная гарантия.

Или, например, несмотря на возможность направления заказчиками требований платежа в форме электронного документа, единый защищенный канал связи для такого представления отсутствует. В результате каждый банк самостоятельно разрабатывает порядок такого представления с учетом требований и специфики деятельности каждого из госзаказчиков. Они вынуждены подстраиваться под требования по информационной безопасности и технические возможности каждого из банков-гарантов.

Приведение банковской гарантии и документов, используемых в ее жизненном цикле, в структурированный электронный вид открывает возможности для применения цифровых алгоритмов в процедурах, связанных с обеспечением закупок и исполнением госконтрактов. Такая работа уже проводится. В обсуждении вопросов в сфере государственных и муниципальных закупок активно участвуют крупнейшие кредитные организации.

- Наш банк разработал свои предложения по формату электронной банковской гарантии и представил их на рассмотрение заинтересованным ведомствам и профессиональному сообществу, - рассказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. - Основной задачей стало соблюдение баланса интересов заказчиков и поставщиков с учетом требований Федерального закона 44-ФЗ. По нашему мнению, использование структурированного формата существенно упростит процесс взаимодействия с заказчиками при выдаче гарантий по поручению клиентов малого и среднего предпринимательства.

- Использование унифицированного структурированного формата банковской гарантии для госзакупок позволит минимизировать количество спорных ситуаций по гарантиям и необоснованных отказов в их принятии со стороны заказчиков. Для этого уже сейчас банки-гаранты комплексно анализируют потребности клиентов для того, чтобы предложить банковские продукты, оптимальные для всех игроков рынка - подчеркнула Виктория Гузеватая, председатель Банковской комиссии Российского национального комитета Международной торговой палаты.