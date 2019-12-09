Хэмилтон получил Кубок за победу в сезоне "Формулы-1"

Мир автоспорта продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Так, в Париже прошла традиционная церемония награждения лауреатов этого года по версии Международной автомобильной федерации (ФИА).

Основные лавры, разумеется, достались британскому пилоту "Мерседеса", который в шестой раз стал чемпионом мира в серии "Формулы-1" Льюису Хэмилтону. За трофеем гонщик явился в экстравагантном костюме, ничем не похожем на одинаковые смокинги остальных. Что тут сказать: Льюис - яркий человек во всех смыслах.

К слову, чуть позже авторитетнейшее издание Autosport на своей церемонии в Лондоне признало Хэмилтона пилотом года. В седьмой раз подряд. Что неудивительно, учитывая подавляющее превосходство Льюиса над его соперниками.

Вместе с финном Валтерри Боттасом Хэмилтон обеспечил победу "Мерседесу" и в Кубке конструкторов. Трофей за этот успех получил исполнительный директор команды Тото Вольф.

В номинации "новичок года", по мнению ФИА и Autosport, лучшим стал экс-партнер нашего Даниила Квята по "Торо Россо" таец Александр Албон, который прямо по ходу сезона был переведен в "Ред Булл" и следующий сезон начнет в этой команде.

Приз за самый красивый момент сезона достался другому пилоту "Ред Булла" Максу Ферстаппену за обгон Шарля Леклера из "Феррари" на Гран-при Великобритании.

Что касается нашего Даниила Квята, он ни в каких номинациях не отметился. Зато по мнению официальных экспертов "Формулы-1", россиянин вошел в топ-10 гонщиков сезона, который провел "zazdorovje".