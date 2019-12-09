Хэмилтон получил Кубок за победу в сезоне "Формулы-1"

Новости

Саммит в "нормандском формате" длился почти 2,5 часа 22:12
Путин и Зеленский начали переговоры после "нормандского саммита" 22:06
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества 21:29
Уволена замглавы Росалкогольрегулирования, бывшая фигуранткой дела 21:27
В Таиланде решили провести международный ботанический симпозиум в Крыму 21:21
Китайцы удивили ценой на конкурента Toyota Highlander 21:10
В Москве презентовали детскую версию знаменитого китайского романа 20:36
В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив 20:35
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными 20:34
Суд признал участника акции в Москве виновным в насилии против полицейского 20:09
Путин и Зеленский пожали друг другу руки 20:03
Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник 19:57
Калужанин убил подругу, чтобы самоутвердиться 19:32
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры 19:23
В отдаленных районах Ямала появятся больницы 19:05
На Дальнем Востоке можно будет взять ипотеку под 2 процента 18:56
Товарный состав с нефтью сошел с рельсов в Канаде 18:52
Найден один из механизмов возникновения алкогольной зависимости 18:46
Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки" 18:43
Матвиенко открыла в Совфеде выставку памяти псковских десантников 18:38
У древних римлян из Лондона нашли следы массовых отравлений 18:35
Госдума примет заявление на тему решения WADA по России 18:30
Американская ракета с лезвиями искромсала машину боевиков в Сирии 18:30
В Крыму завели дело по факту избиения полицейских 18:28
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 21:25
Рубрика: Спорт

Собирает трофеи

Хэмилтон получил Кубок за победу в сезоне "Формулы-1"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Мир автоспорта продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Так, в Париже прошла традиционная церемония награждения лауреатов этого года по версии Международной автомобильной федерации (ФИА).

Основные лавры, разумеется, достались британскому пилоту "Мерседеса", который в шестой раз стал чемпионом мира в серии "Формулы-1" Льюису Хэмилтону. За трофеем гонщик явился в экстравагантном костюме, ничем не похожем на одинаковые смокинги остальных. Что тут сказать: Льюис - яркий человек во всех смыслах.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Сезон в "Формуле-1" завершился этапом в Абу-Даби

К слову, чуть позже авторитетнейшее издание Autosport на своей церемонии в Лондоне признало Хэмилтона пилотом года. В седьмой раз подряд. Что неудивительно, учитывая подавляющее превосходство Льюиса над его соперниками.

Вместе с финном Валтерри Боттасом Хэмилтон обеспечил победу "Мерседесу" и в Кубке конструкторов. Трофей за этот успех получил исполнительный директор команды Тото Вольф.

В номинации "новичок года", по мнению ФИА и Autosport, лучшим стал экс-партнер нашего Даниила Квята по "Торо Россо" таец Александр Албон, который прямо по ходу сезона был переведен в "Ред Булл" и следующий сезон начнет в этой команде.

Приз за самый красивый момент сезона достался другому пилоту "Ред Булла" Максу Ферстаппену за обгон Шарля Леклера из "Феррари" на Гран-при Великобритании.

Что касается нашего Даниила Квята, он ни в каких номинациях не отметился. Зато по мнению официальных экспертов "Формулы-1", россиянин вошел в топ-10 гонщиков сезона, который провел "zazdorovje".

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появилась ипотека под 2 процента
Минфин: Долг Украины по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российским регионам предрекли погодные аномалии