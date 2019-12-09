ХОБЛ необходимо включить в число социально значимых заболеваний

Среди заболеваний органов дыхания одно из ведущих мест занимает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Но большинство больных даже не подозревают, что страдают ею.

В чем причины и как медицина может помочь им, "РГ" рассказал главный внештатный врач-пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. Сеченова, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Сергей Николаевич, какова распространенность ХОБЛ в нашей стране в последние годы?

Сергей Авдеев: По статистике, пациентов с ХОБЛ в нашей стране примерно 2,3 миллиона. Но это далеко не все больные. Есть данные эпидемиологических исследований нашего Российского респираторного общества (РРО), по которым получается, что это заболевание имеют до 15 процентов взрослых, то есть около 10 миллионов человек. Причем в отдельных регионах, областях, городах число больных растет, хотя, возможно, это связано и с улучшением диагностики. Многие люди просто не понимают, что больны, и не обращаются к врачам. ХОБЛ - это преимущественно болезнь курящих. И они думают, что кашель и мокрота по утрам - это нормальное явление. Порой не обращают внимания и на самый грозный симптом - одышку. Многие считают, что причинами служат возраст, лишний вес, стресс и т.д. В результате обращаются за помощью поздно, когда функция дыхания уже значимо снижена.

А замечают ли эти признаки заболевания врачи первичного звена?

Сергей Авдеев: Есть проблемы и здесь. Формально, чтобы поставить диагноз ХОБЛ, обязательным исследованием является спирография - измерение функции легких.

В каждой поликлинике спирограф есть, но вот проводят ли такие исследования всем, кто курит и у кого есть кашель и одышка, - это вопрос. Не всегда врач направит пациента на спирографию, если он обращается по поводу боли в спине, диабета и т.п. Хотя любой пациент со стажем курения 20-30 лет относится к группе риска, и если направить его на спирографию, поставит диагноз ХОБЛ просто.

Каков вклад ХОБЛ в общую смертность?

Сергей Авдеев: В общей смертности населения летальность от заболеваний органов дыхания составляет 3-4 процента. Но в структуре респираторной смертности ХОБЛ занимает 41 процент. А в некоторых регионах это заболевание стоит на первом месте в структуре летальности от болезней органов дыхания. Тут накладывают определенный отпечаток и экстремальные климатические воздействия, и профессиональные вредности, и социальные условия - там, где уровень доходов выше, там смертность от ХОБЛ ниже.

Российское респираторное общество давно выступает за то, чтобы включить ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний

Все же причина ХОБЛ - только курение или есть заболевшие и среди некурящих?

Сергей Авдеев: До 90 процентов больных - это, конечно, курильщики. Но не только активные, а и пассивные. Вот пример - женщина никогда не курила, а мы у нее диагностируем ХОБЛ. Причина - муж курил всю жизнь в квартире. Но есть и еще два больших фактора. Первый - это сжигание биомасс, то есть всего, что горит: травы, угля, газа и т.п. Но в нашей стране он вносит не столь большой вклад. Второй - условия работы. Это прежде всего запыленность, когда мелкие твердые взвешенные частицы попадают в органы дыхания. Этому фактору подвержены, например, сварщики, строители, шахтеры. А при сочетании нескольких факторов риски, разумеется, еще выше.

Что вы рекомендуете тем, у кого уже диагностировано это заболевание?

Сергей Авдеев: Первая и самая главная рекомендация - полный отказ от курения. Но трудность в том, что самостоятельно отказаться от курения может примерно лишь половина больных. Поэтому в арсенале врачей есть дополнительные методы помощи - никотинзаместительная терапия, психотерапия и т.д.

А какие лекарства используются в лечении ХОБЛ? Появятся ли вскоре новые препараты, которые могут кардинально изменить результаты лечения?

Сергей Авдеев: К счастью, в лечении ХОБЛ за последние 20 лет произошел огромный прогресс. Наши первые клинические рекомендации появились примерно столько же лет назад, и тогда в арсенале врача было буквально 2 основных препарата. А сегодня мы располагаем уже 15 препаратами, специально созданными для ХОБЛ. Только за 2017 год было зарегистрировано 4 новых. Осенью был зарегистрирован еще один, а в следующем году планируется регистрация второго. Наиболее эффективными являются мощные бронхорасширяющие средства, которые существенно улучшают состояние больных, повышают качество их жизни. Но, к сожалению, не все они доступны всем пациентам.

Почему так происходит?

Сергей Авдеев: Эти препараты включены в так называемые перечни ОНЛС, то есть доступны льготным категориям пациентов - в основном инвалидам. Но ХОБЛ лучше и эффективнее всего лечится как раз на ранних стадиях, когда человек еще не стал инвалидом. Но если у больного недостаточно средств, он не может получить высокоэффективную терапию, поскольку на новые препараты надо тратить 3-4 тысячи рублей в месяц. Российское респираторное общество давно выступает за то, чтобы включить ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний, как, например, туберкулез или астму. Это существенно облегчило бы пациентам доступ к лечению. Но пока нас не услышали.

41 процент занимает ХОБЛ в структуре респираторной смертности

Какие еще меры могли бы улучшить ситуацию?

Сергей Авдеев: Лекарства от ХОБЛ в основном ингаляционные, но не все больные обучены правильно пользоваться ингаляторами. Врач не всегда может уделить этому время. Необходимы специальные занятия, которые могли бы проводить обученные медсестры. В некоторых регионах есть примеры успешного обучения пациентов, у которых улучшается функция легких, повышается качество жизни, они становятся активнее. На сайте РРО есть на этот счет рекомендации, и сейчас мы работаем над созданием видеоуроков на эту тему.

Что показывает клиническая практика по лечению ХОБЛ - есть ли тут успехи?

Сергей Авдеев: Мы в РРО под руководством академика Александра Григорьевича Чучалина проводим свои исследования в рамках большого международного проекта. Проделана и продолжается большая работа по обновлению клинических рекомендаций. Причем она настолько успешна, что в некоторых европейских странах нашу схему лекарственной терапии ХОБЛ берут как кальку для своих алгоритмов.

Когда вы общаетесь с пациентами, какие аргументы приводите, убеждая их бросить курить?

Сергей Авдеев: Первый аргумент - отказ от курения в любом случае улучшит состояние, даже на поздних стадиях. Второй - это продлит жизнь, позволит вырастить внуков, а то и правнуков. И третий - экономический аспект. Сегодня сигареты стоят недешево и будут еще дорожать. Стоит посчитать, сколько денег уходит в дым, и подумать, что эти деньги можно было бы потратить на что-то интересное и полезное. К счастью, меры, которые государство предпринимает для сокращения курения, приносят реальные результаты - наша страна уже вышла из первой пятерки по числу курящих. Нас, пульмонологов, это не может не радовать.