Хоккеисты Норвегии и Словении откроют молодежный ЧМ в Минске

На ледовой площадке "Чижовка-Арены" в белорусской столице 9 декабря судейская сирена возвестит о старте молодежного чемпионат мира по хоккею. Сразу после полудня в первом дивизионе на лед выйдут команды Норвегии и Словении. Во втором поединке сегодняшнего игрового дня встретятся команды Дании и Латвии, а молодежная сборная Беларуси сразится с командой Австрии в вечернее время, сообщает БЕЛТА.

Во второй день соревнований, 10 декабря, уточняет агентство, хозяева поля встретятся со своими сверстниками из Латвии, в четверг сыграют с норвежцами, 13 декабря в расписание стоит встреча со словенцами, а на 15 декабря запланирован заключительный поединок против команды Дании.

Спортивные комментаторы напоминают, что путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель.