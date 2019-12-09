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Huawei и Xiaomi со скидкой. На AliExpress началась новогодняя распродажа

Текст:   Антон Благовещенский
09.12.2019,  
13:39
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

Маркетплейс AliExpress и его "дочка" Tmall объявили о старте предновогодних распродаж. Скидки могут достигать 50 процентов, но нужно внимательно проверять цены и сравнивать с другими площадками.

В категории смартфонов, на который чаще всего смотрят покупатели AliExpress, больших скидок никогда не было и не будет. Сэкономить получится лишь несколько процентов от стоимости устройства.

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Получить скидку помогут официальные купоны: newyear650, newyear400, newyear200 - с их помощью цену можно снизить на 650, 400 и 200 рублей соответственно (при покупке на сумму от 6500, 4000 и 2000 рублей). Кроме того, с купоном XMAS можно получить скидку в размере 7 долларов при покупке товара на сумму от 50 долларов.

На странице распродажи от AliExpress также можно собирать купоны - нужно выбрать соответствующий пункт в меню справа. Но нужно помнить, что купоны не действуют одновременно с промокодами.

Купоны также действуют и на Tmall, где открыта специальная страница распродаж.

Главное на таких аттракционах - не терять голову при виде сумасшедших скидок, а отправляться, например, на "Яндекс.Маркет" и проверять цену по каталогу. Она может оказаться гораздо ниже предлагаемой. Присмотреться к акционным предложениям имеет смысл в тех случаях, когда товар - уникальный и доступен только у продавцов на AliExpess. Это может касаться одежды, аксессуаров, товаров для дома.

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