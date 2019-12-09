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Huawei назвала дату запуска Harmony OS. Какие устройства ее получат?

Текст:   Богдан Бобров
09.12.2019,  
13:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент подразделения по разработке программного обеспечения Huawei Ван Чэнлу сообщил, что полноценный запуск новой операционной системы Harmony OS состоится в следующем году. Об этом пишет Reuters.

Примечательно, что распространять операционку компания планирует не только в Поднебесной, но и на международном рынке.

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В первую очередь новую ОС получат смарт-устройства, такие как умные часы, колонки, а также VR-гаджеты.

Для смартфонов и планшетов предпочтение по-прежнему отдается Android, даже после потери возможности нормальной работы Google-сервисов из-за непростых отношений США и Китая.

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