Huawei назвала дату запуска Harmony OS. Какие устройства ее получат?

Президент подразделения по разработке программного обеспечения Huawei Ван Чэнлу сообщил, что полноценный запуск новой операционной системы Harmony OS состоится в следующем году. Об этом пишет Reuters.

Примечательно, что распространять операционку компания планирует не только в Поднебесной, но и на международном рынке.

В первую очередь новую ОС получат смарт-устройства, такие как умные часы, колонки, а также VR-гаджеты.

Для смартфонов и планшетов предпочтение по-прежнему отдается Android, даже после потери возможности нормальной работы Google-сервисов из-за непростых отношений США и Китая.