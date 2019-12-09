Художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов

Руководство художественной галереи в Майами решило убрать из экспозиции Art Basel инсталляцию Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" с бананом стоимостью 120 тысяч долларов из-за повышенного внимания посетителей. Настоящий ажиотаж вокруг работы итальянца начался накануне после того, как американский художник Дэвид Датуна съел ее "главный элемент". Впрочем, на стену сразу же прилепили новый.

Официальную позицию галереи цитирует The New York Times: "Комедиант" Маурицио Каттелана отныне не выставляется. Решение прекратить публичный показ экспоната было принято, так как толпы людей вокруг этого экспоната затрудняли доступ к инсталляции, а также представляли серьезную угрозу здоровью посетителей и безопасности других произведений искусства". Отмечается, что даже охранникам не удалось контролировать наплыв людей.

Справка "РГ"

Работа итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" представляет собой банан, закрепленный серебристой клейкой лентой на белой стене. Примечательно, что фрукт, являющийся частью инсталляции, нужно менять, когда он портится. Это произведение современного искусства оценивается в 120 тысяч долларов. Экспонат был представлен на международной выставке Art Basel, проходившей в Майами-Бич с 5 по 8 декабря этого года.