Новости

КамАЗ выпустит "убийцу" ГАЗели 13:00
Эксперты назвали лучшие фильмы, актеров и актрис года 12:55
Художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов 12:49
Коллекция шотландского виски выставлена на аукцион за 10,5 млн долларов 12:46
В Подмосковье два коттеджа ограбили на 7,5 млн рублей 12:42
Столичным спасателям выдадут "Ледомеры" 12:36
Рапота рассказал о перспективах сотрудничества в Союзном государстве 12:33
В Москве пройдет международный фестиваль рекламы Red Apple 12:29
В Госдуме заявили о необходимости возрастной маркировки компьютерных игр 12:28
Стали известны самые пьющие регионы России 12:24
В Прикамье вынесли приговор мужчине, замуровавшему беременную жену в яме 12:14
Социологи назвали самые "ревнивые" города России 12:08
Сроки передачи показаний с электросчетчиков в Москве и области продлены 12:02
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender 12:00
Ученые нашли способ защитить осетров от браконьеров 11:55
В столице завершились осенние посадки деревьев 11:48
В парке "Лосиный остров" изучат состояние подземных вод 11:46
Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени 11:46
В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения 11:38
Хоккеисты Норвегии и Словении откроют молодежный ЧМ в Минске 11:37
Медведев поздравил с юбилеем директора Эрмитажа Пиотровского 11:36
Выписан второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска 11:36
В Забайкалье выписали из больницы пострадавшего в ДТП с автобусом 11:32
В Сибири полицейский залил виски в стеклоомыватель служебного авто 11:26
На Камчатке выпустили десять изъятых у браконьеров кречетов 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 12:49
Рубрика: В мире

Художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов

Текст: Мария Воронова
Руководство художественной галереи в Майами решило убрать из экспозиции Art Basel инсталляцию Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" с бананом стоимостью 120 тысяч долларов из-за повышенного внимания посетителей. Настоящий ажиотаж вокруг работы итальянца начался накануне после того, как американский художник Дэвид Датуна съел ее "главный элемент". Впрочем, на стену сразу же прилепили новый.

Официальную позицию галереи цитирует The New York Times: "Комедиант" Маурицио Каттелана отныне не выставляется. Решение прекратить публичный показ экспоната было принято, так как толпы людей вокруг этого экспоната затрудняли доступ к инсталляции, а также представляли серьезную угрозу здоровью посетителей и безопасности других произведений искусства". Отмечается, что даже охранникам не удалось контролировать наплыв людей.

Фото: iStock
Коллекция шотландского виски выставлена на аукцион за 10,5 млн долларов

Справка "РГ"

Работа итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" представляет собой банан, закрепленный серебристой клейкой лентой на белой стене. Примечательно, что фрукт, являющийся частью инсталляции, нужно менять, когда он портится. Это произведение современного искусства оценивается в 120 тысяч долларов. Экспонат был представлен на международной выставке Art Basel, проходившей в Майами-Бич с 5 по 8 декабря этого года.

В мире США Культура Арт Актуальное искусство РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров посетит США по приглашению Помпео
Российские компании стали готовиться к повышению зарплат
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
В МИД России выступили против расширения "нормандского формата"
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек