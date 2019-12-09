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09.12.2019 18:37
Рубрика: Спорт

Последний круг ВАДА

Исполком ВАДА лишил Россию права участия в международных турнирах на четыре года
Текст: Николай Долгополов, Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Такое решение принял Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Решение ВАДА в очередной раз доказало, что сегодня спорт превратился в грозное оружие, применяемое против России. Фото: EPA Решение ВАДА в очередной раз доказало, что сегодня спорт превратился в грозное оружие, применяемое против России. Фото: EPA
Решение ВАДА в очередной раз доказало, что сегодня спорт превратился в грозное оружие, применяемое против России. Фото: EPA

Также запрещено принимать на нашей территории чемпионаты мира. В течение четырехлетия нельзя подавать и заявки на их проведение. Исполком признал РУСАДА несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Госдума примет заявление на тему решения WADA по России

В принципе, все было вполне ожидаемо и, об этом писала вчера "Российская газета", заранее проштамповано. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно сурово.

Как сообщает пресс-служба ВАДА, рекомендации Комитета по соответствию были приняты Исполкомом единогласно.

Очень обидно и еще одно нелепое решение: государственные служащие Российской Федерации, думается, что под ними подразумеваются сотрудники министерства спорта, не имеют права присутствовать на крупных международных соревнованиях. Еще более грубо звучит подобный запрет в отношении руководителей Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Ведь это явный нонсенс! Ни одного упрека в адрес этих организаций в сокрытии каких-либо данных из московской лаборатории не высказывалось.

Решение ВАДА в отношении российского спорта было вполне ожидаемо. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно сурово

Согласно всем общепринятым и признанным международным правовым нормам РУСАДА имеет право в течение 21 дня обратиться в CAS (Спортивный арбитражный суд) и высказать соображения по поводу решения Исполкома ВАДА, привести собственные аргументы в свою защиту.

Защищать спортсменов до конца

Журналисты "РГ" связались с людьми из мира большого спорта с просьбой прокомментировать решения, принятые в Лозанне.

Первое слово - генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу:

- Многие удивляются этому решению. Но мы же предупреждали, что РУСАДА находится сейчас в статусе обусловленного, а не безусловного режима соответствия. И если есть хоть какие-то отклонения от технических норм, то и решения принимаются соответствующие.

Решение WADA может не вступить в силу до Олимпиады в Токио

Вы спрашиваете, будем ли мы обращаться в Спортивный арбитражный суд. Отвечу так. Мы должны защищать наших спортсменов. И если есть хоть миллионный шанс, что обращение поможет, то делать это обязательно надо.

Проигравшей стороной оказались именно спортсмены, подавляющее большинство которых абсолютно ни в чем не виновно. Но они превратились в заложников некоторых спортивных чиновников, принимавших неверные решения.

Главу Cоюза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, в свою очередь, волнует вопрос, кто из российских биатлонистов сможет выступить на чемпионате мира:

- Что вам могу сказать? Для нашего спорта это решение ужасное, крайне негативное. Сейчас важно понимать, как будут формироваться списки по участию тех или иных спортсменов в чемпионате мира. На этапах Кубка мира у нас нет ограничений, а на самый главный старт могут пустить не всех или кого-то одного. Все может быть. А команде нужно готовиться к соревнованиям, планировать... Нужно, чтобы мы понимали четко все нюансы, а значит, они должны быть ясно прописаны и доведены до федераций по видам спорта.

В Совфеде надеются, что решение WADA не затронет паралимпийцев

Оперативно на новости из Швейцарии отреагировала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Журналистам сообщили, что РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА.

"Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России", - заявили в РФС.

Мария Ласицкене: Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже в нейтральном статусе

При этом в самой международной федерации футбола воздержались от скорых выводов.

"ФИФА приняла во внимание решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространение санкций на футбол", - сообщили в пресс-службе ведомства Джанни Инфантино.

Фото: Иван Лексунин/РГ
Медведев: России надо обжаловать решение WADA

В свою очередь, Федерация хоккея России в своем специальном заявлении отметила, что всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования международной федерации хоккея (ИИХФ):

"Решение о проведении на территории России международных соревнований по хоккею принимается международной хоккейной федерацией. Наложенные ВАДА санкции распространяются на главные спортивные мероприятия, к которым относятся Олимпийские игры и чемпионаты мира. Юниорские (до 18 лет), молодежные (до 20 лет) чемпионаты мира и юношеские Олимпийские игры не должны попадать под ограничения, и хоккеисты примут в них участие в составе сборных команд России под российским флагом. Окончательное решение о форме участия российских хоккейных сборных в чемпионате мира ИИХФ 2020 в Швейцарии и в женском чемпионате мира 2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивном арбитражном суде и вступлении в силу его решения", - отметили в ФХР.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство, и возмутилась из-за отсутствия реальной поддержки атлетов со стороны спортивных руководителей.

"Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее - позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах", - написала Ласицкене в Instagram.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Совфеде сравнили решение WADA с санкциями против России

А вот президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сохранил спокойствие и в беседе с журналистом ТАСС заявил, что российские борцы продолжат подготовку к Олимпийским играм 2020 года.

"Я не так погружен в решение этого вопроса, но в любом случае могу сказать, что общее решение по этой ситуации крайне несправедливо по отношении к большинству спортсменов, которые проходили все предложенные процедуры и тестирования. - Борцы продолжают готовиться к Олимпиаде - никакой паники, никакого тявканья и желания сиюминутной расправы близко не будет", - резюмировал Мамиашвили.

Перед подписанием номера "РГ" в печать дальнейшие шаги Олимпийского комитета России прокомментировал глава ОКР Станислав Поздняков:

- На ближайшем заседании наблюдательного совета РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями исполкома ВАДА или нет. По итогам заседания председатель наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с вердиктом исполкома ВАДА вопрос будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать в таком случае ОКР и Паралимпийский комитет России. Сразу после принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги.

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