Как нацпроект "Образование" изменит школы

Решат ли пятиэтажные школы проблему второй и третьей смены? Когда 100 мегабит в секунду пропишутся в каждом классе? Зачем нужен "хедхантер" для учителей? Об этом "Российской газете" рассказала заместитель министра просвещения, администратор нацпроекта "Образование" Марина Ракова.

Марина Николаевна, нынешний учебный год поставил своеобразный рекорд: оказалось, в одной школе может быть 10, 15 и даже 24 первых класса! От "А" до "Ш". Многие ребята продолжают учиться во вторую и даже третью смену. Нацпроект "Образование" все-таки решит проблему?

Марина Ракова: Уже решает. К концу этого года в общей сложности будет введено более 160 тысяч новых мест для детей в школах - это более сотни зданий. А к 2025 году должно быть построено из различных источников финансирования около миллиона мест. Причем не пустых "коробочек". Внутри будет самое современное оборудование: интерактивные панели, компьютеры, физические и химические лаборатории. Что касается третьей смены, сейчас эта проблема остается актуальной только для трех регионов: республик Дагестан, Чечня и Бурятия. В третью смену продолжает учиться около 0,2 процента от общего числа школьников. Уже к 2021 году эта цифра должна быть "по нулям" - ликвидирована. Еще 12 процентов ребят учатся во вторую смену.

Но задачи полностью от нее избавиться в нацпроекте не стоит. Скажу, наверное, крамольную мысль, но для системы дополнительного образования вторая смена - это не так уж и плохо. В системе дополнительного образования детей сегодня задействованы около 54 тысяч организаций: спортивные школы, центры творческого развития, детские технопарки… И они у нас в первую половину дня, мягко говоря, недозагружены.

Теперь разрешено строить школы в пять этажей. Не все родители уверены, что это хорошо.

Марина Ракова: Хочу успокоить. Школы строятся по типовым проектам, которые находятся в реестре Минстроя. И пятиэтажные здания будут строиться только с учетом современных требований: по безопасности, нагрузке и т.д. Например, размещать спортивные и зрительные залы можно будет только на первых двух этажах, а на 4-м и 5-м могут быть учебные помещения, рассчитанные только на 8-11 классы, но не более 25 процентов от общего числа учащихся школы. Сейчас в пилотных регионах разработают проектно-сметные документации пятиэтажных зданий. После того как первые школы по новым проектам будут построены, они попадут в реестр, и все остальные регионы возьмут их на вооружение.

Это реально изменит ситуацию к лучшему. Особенно в мегаполисах и больших городах с быстрорастущими новыми микрорайонами. Когда мы видим огромное количество многоэтажек, а земли не хватает… Когда малышей много, а везти их далеко неправильно. Поэтому увеличение этажности школ - это реальное решение проблемы. Но это перспектива будущего года.

Вы запустили две с лишним тысячи центров "Точка роста" по всей стране. Правда ли, что они появились в школах, где раньше не было ни современных компьютеров, ни другой техники?

Марина Ракова: Правда. "Точки роста" - это центры образования цифрового и гуманитарного профилей в малых городах и селах. В этом году мы открыли 2049 центров в 50 субъектах Российской Федерации. Для их создания мы действительно выбирали школы, где за последние пять лет отсутствовали поставки нового высокотехнологичного оборудования. Те же 3D-принтеры, которыми в московских классах уже никого не удивить, здесь вызывали восторг и интерес.

А еще в "Точках роста" есть очки виртуальной реальности, квадрокоптеры, фото- и видеоаппаратура. Пятиклассники с удовольствием делают мультфильмы, моделируют архитектурные объекты для собственных сел и тут же печатают их из пластика. Эффект просто фантастический. До конца 2024 года таких центров в России будет не менее 16 тысяч. Это огромная цифра.

Кроме того, мы создали сеть, в которой уже 110 детских технопарков "Кванториум". Это не просто центры научно-технического творчества, где дети креативят и знакомятся с профессиями будущего. Это инженерная и научная база для школ и педагогов всего региона. Этим летом в "Кванториумах" прошли обучение более 2,5 тысячи учителей.

Ну и, конечно, "IT-кубы" - центры по подготовке будущих "айтишников". Ребята в них могут учиться бесплатно по одному из шести направлений - от системного администрирования и программирования до больших данных и даже виртуальной реальности. Мы открыли уже 15 таких центров в Дагестане, Вологде, Липецке и других городах. А всего их должно быть 340.

Пятиклассники делают мультики, моделируют архитектурные объекты для своих сел и тут же печатают их из пластика. Эффект фантастический

Про новые технологии в образовании сегодня не говорит только ленивый. Но пока даже высокоскоростной интернет есть далеко не везде. Когда 100 мегабит в секунду "пропишутся" в каждом классе?

Марина Ракова: В 2021 году все школы будут подключены к высокоскоростному интернету. Сельские "получат" 50 мегабит в секунду, городские - 100 мегабит в секунду. И это минимум. В реальности скорость может быть даже выше. Например, мы тестировали скорость интернета в Сочи - он "разгонялся" до 250 мегабит в секунду. Причем те школы, которые мы подключили, получают не просто "кабель" - до 2024 года им полностью оплачивается весь интернет-трафик.

Сможем ли мы провести сеть во все классы, кабинеты и учительские? Здесь, вы правы, определенные сложности есть. Они связаны с тем, что в проекте федерального бюджета на это не было выделено отдельных средств. Но в правительстве было принято решение о направлении дополнительных трех миллиардов рублей на эти цели. Первые 13 регионов получат финансовую поддержку на создание физической интернет-сети внутри школ уже в 2019 году.

Среди них - Алтайский, Пермский край, Кемеровская, Новосибирская, Челябинская области и другие. Кстати, именно в этих регионах мы уже тестируем внедрение "Цифровой образовательной среды".

Что в нее войдет?

Марина Ракова: Первый блок - управленческий. Это облачная бухгалтерия и отчеты, которые будут формироваться в один клик. Это электронное расписание, дневники и журналы. Блок серьезно снизит нагрузку на учителей - им больше не придется вручную заполнять сотни бессмысленных бумаг. Эту задачу возьмет на себя машина.

При этом все обезличенные и зашифрованные данные о жизни школ будут направляться в федеральный хаб. Результаты экзаменов и промежуточных аттестаций, участие школьников в олимпиадах и кружках, повышение квалификации педагогов, вся финансово-хозяйственная деятельность... Это позволит принимать ключевые управленческие решения на основе анализа больших данных. А вся персональная информация об учителях, детях, родителях остается исключительно на уровне региона и будет полностью защищена.

И здесь же будет образовательный кадровый сервис для учителей. В российских школах сегодня работают более 1 млн педагогов. Система будет "видеть" всю их урочную и внеурочную нагрузку, образовательные результаты детей, квалификацию, зарплату. Доступ к системе получит каждый директор школы в стране - и сможет переманить к себе учителя, к примеру, из другого региона. Это повысит и престиж профессии, и конкуренцию за лучшие кадры.

В тестовом режиме вы также запустили "маркетплейс" - платформу с образовательными сервисами на любой вкус. Откуда берете контент?

Марина Ракова: На первом этапе мы используем материалы Российской электронной школы: виртуальные лаборатории, видеоуроки, интерактивные тесты… Онлайн-задачки от Яндекс.Учебник, Учи.ру, Кодвардс. В будущем любой разработчик сможет зайти на платформу и предложить свой контент. Но прежде чем обучающий материал станет доступен всем пользователям, он пройдет обязательную экспертную оценку.

Это могут быть не только "традиционные" онлайн-курсы. Обучающие игры, тренажеры для 3D-очков, инструкции по сборке роботов - все, на что хватит фантазии. К примеру, у нас есть идея создать виртуальную игру для школьников по типу "построй свой умный город". Это может быть мегаполис в средней полосе России, подводный город или город в Арктике, поселение на орбите Земли. Юному создателю придется решать проблемы с водо- и теплоснабжением, пробками и т.д. Нужна будет и математика, и физика, и география с экономикой.

Что важно, к маркетплейсу можно будет подключить любую "дневниковую" систему - от Московской электронной школы до Дневник.ру.

Платформа будет анализировать успехи ребенка в учебе, его интересы, собирать "цифровой" след и предлагать самые интересные и полезные сервисы, проекты, мастер-классы. Или, к примеру, онлайн-олимпиады. Этими же инструментами на маркетплейсе сможет пользоваться учитель, чтобы сделать уроки современными и интересными. Все это будет абсолютно добровольно.

Пользователи будут сами решать - что им нравится, а что нет, выставлять свои оценки. Любой школьник, учитель, родитель сможет зайти в систему с компьютера или мобильного телефона и выбрать понравившийся сервис.

900 тысяч новых мест в кружках и секциях для дополнительного образования детей будет создано к 2021 году

А для родителей цифровые "новинки" появятся?

Марина Ракова: Уже появились. Мы запустили навигатор - портал растимдетей.рф. Зачем он нужен? С одной стороны, сайтов с полезной информацией для мам и пап хватает. С другой, никто не проверяет, насколько советы из интернета действительно полезны и безопасны для ребенка. Информация на всех этих бесчисленных порталах никем не верифицируется.

Мы создали федеральную площадку, где собраны статьи ведущих специалистов - психологов, педагогов, физиологов, дефектологов. Например, о том, как подготовить ребенка к школе, выбрать первого учителя, помочь с домашней работой. Что делать, если малыш обманывает или жалуется на одноклассников? Как реагировать на грубость подростка? Здесь собраны ответы экспертов на самые острые - и вместе с тем жизненные вопросы, которые волнуют абсолютно всех. Портал только начал работу, но им уже воспользовались более десяти тысяч родителей.

Кстати, здесь же можно найти адреса и телефоны специальных центров помощи, которые заработали в рамках нацпроекта "Образование" во всех регионах страны. Здесь семьи могут получить реальную консультацию и помощь, начиная с ухода за младенцем и заканчивая вопросами подготовки к ЕГЭ. Уже до конца года эти центры проведут примерно два миллиона консультаций.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

Визитная карточка

Марина Ракова родилась в 1983 году в городе Горняк Алтайского края. Окончила барнаульскую гимназию № 17. Уже в 15 лет - автор 31 теоремы в области классической планиметрии. Изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Н.Э. Баумана и сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права. Издала монографию "Сравнительно-правовой анализ миграционной политики стран Евросоюза и России". Была менеджером по международным связям программы "Шаг в будущее" МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководителем бизнес-проектов, лидером инициативы АСИ "Новая модель системы дополнительного образования детей". 2016-2018 гг. - генеральный директор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". С октября 2018 года - заместитель министра просвещения РФ.

Кстати

18 декабря в московском Манеже стартует финал Международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада". Все 450 юных изобретателей прошли очень серьезный отбор: в заочном этапе участвовали 324 команды из 59 российских регионов и 14 иностранных команд. Они соревновались по десяти направлениям: "Гибкая электроника", "Инструменты редактирования генов", "Оптимальный захват", "Психоэмоциональный тренажер", "Бесшовный навигатор", "Умная энергетика", "Трансформируемый модуль космической станции", "Аэротакси", "Канатная дорога", "Low Cost High Tech". Задача была - с нуля создать свои уникальные разработки по заданным параметрам.

- "Кванториада" - это не обычная олимпиада или конкурс. Здесь нет индивидуальных зачетов, ребята работают над инженерными проектами сообща, решают нестандартные задачи. В финале выступят 92 команды, которым предстоит усовершенствовать свои изобретения. Например, если на заочном этапе они разрабатывали автомобиль, который может автономно передвигаться на альтернативных источниках топлива на 50 метров, то в финале может быть предложено обеспечить передвижение автомобиля на 100 метров, буксируя груз весом 25 килограммов при температуре -30 градусов на наклонной поверхности, - рассказала Марина Ракова. - За три дня на площадке московского Манежа ребята должны самостоятельно улучшить свои устройства. Победителями станут все команды, чье изобретение заработает в новых условиях. Но будет выбран и абсолютный лидер - команда, показавшая лучшие технические характеристики.