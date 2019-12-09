Как недорого купить хороший смартфон на AliExpress. Пять простых советов

Приближаются новогодние праздники, магазины начинают распродажи, заработанные за год деньги начинают жечь карман: страсть как хочется недорого купить хороший китайский смартфон на AliExpress. Как сделать это с умом? Вот несколько простых правил.

1. Отдавайте предпочтение брендам, которые официально присутствуют на российском рынке и желательно имеют сервисные центры. Среди них - Xiaomi, Huawei, Realme, Vivo, Oppo, Meizu, ZTE, OnePlus. Брать аппарат, про который в нашей стране мало кто знает - Tkexun, Ulcool, Uniwa, Nokla, Mafam, Taiml, Xgody и прочие - это всегда лотерея. Причем выигрывает обычно продавец, а покупатель остается в дураках без денег и нормального смартфона.

2. Читайте негативные отзывы. Просто потому что позитивные - все как на подбор одинаковые: "Телефон пришел быстро, коробку еще не открывал, продавцу пятерка". В негативных же - вся суть: "Смартфон не работает", "Продавец ничего не отправил", "Не работает камера, продавец не возвращает деньги". Даже если рейтинг товара стремится к пяти - не поленитесь и почитайте отзывы с оценкой "единица".

3. Восстановленные iPhone - это лотерея и зло. Кто и как их восстанавливал, никто не знает. Даже негативные отзывы читать бесполезно - качество восстановления может быть разным у двух различных экземпляров. В один аппарат могут поставить нормальный экран от хорошего "донора", в другой - мутную поддельную матрицу. Вероятность вернуть деньги стремится к нулю. Айфон? Работает? Извините, к продавцу никаких претензий.

4. Версий смартфонов, которые можно покупать, две: глобальная и международная. Это значит, что в аппарате с высокой вероятностью будет поддержка сервисов Google, русский язык интерфейса и прочие милые сердцу плюшки. Все остальное - это уловки, на которые вестись нельзя.

5. Обращайте внимание на разброс цен на одну и ту же модель. Если условный Xiaomi Redmi Note 8 стоит от "9 - 13 тысяч рублей" - значит, за 9 тысяч будет продаваться китайская версия аппарата, без сервисов Google, с китайским и английским языками интерфейса. За глобальную же продавец попросит уже 13 тысяч. Это такой хитрый способ оказаться наверху списка, когда пользователь сортирует результаты поиска по возрастанию цены.