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09.12.2019 22:00
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Плоды экономического развития Синьцзяна

Как удаленная провинция на западе КНР нашла свой путь к процветанию
Текст: Анастасия Сухорецкая (проект "Россия - Китай: события и комментарии")
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Турагули Турсун является обычным сельским жителем Синьцзян-Уйгурского автономного района. В его чистой и опрятной кухне стоит красный шкаф с белыми столешницами, имеются газовая плита, микроволновая печь и даже посудомоечная машина, к которой большинство китайцев даже еще не привыкли. Два года назад это все казалось несбыточной мечтой для семьи Турсун.
Столица Синьцзяна - мегаполис Урумчи, не уступающий в развитии другим крупным городам КНР. Фото: naumoid / istockphoto Столица Синьцзяна - мегаполис Урумчи, не уступающий в развитии другим крупным городам КНР. Фото: naumoid / istockphoto
Столица Синьцзяна - мегаполис Урумчи, не уступающий в развитии другим крупным городам КНР. Фото: naumoid / istockphoto

По мере развития экономики тысячи таких же простых людей, как Турсун, получили возможность радикально поменять свой образ жизни. Турагули Турсун и еще более 200 скотоводов вступили в проект по обеспечению жильем малообеспеченных семей, инициированный округом Жоцян, который предоставил им пособия. Благодаря этому проекту жители горной местности смогли переехать в более благоприятные условия в деревню и стать оседлыми сельскими жителями.

В деревнях имеется доступ ко всему необходимому - воде, электричеству, газу, дорогам, интернету. И это всего лишь фрагмент полной картины впечатляющих результатов экономического развития Синьцзяна.

Несмотря на то, что Синьцзян находится на границе, он не обладает той же степенью открытости миру, что и более экономически развитая восточная часть Китая, и не имеет таких же больших возможностей по привлечению иностранных инвестиций, однако экономика Синьцзяна стремительно растет, среднегодовой показатель экономического роста составляет 8,3%, ВНП держится на уровне 7000 долларов США с ежегодным ростом в 7,5%.

Самое главное, что Синьцзян нашел путь содействия своему экономическому развитию. Северо-западный пограничный район Китая всегда славился своими великолепными пейзажами и первозданной природой. Синьцзян сделал упор на развитие туристической и сельскохозяйственной отраслей, используя интернет-технологии для модернизации промышленности. Туризм уже стал главной отраслью в Синьцзяне. В 2018 году Синьцзян посетили более 150 миллионов туристов, в 2019 году их ожидается более 200 миллионов. Кроме того, Синьцзян стал крупнейшей производственной базой хлопка, свежих фруктов и сухофруктов. Степень модернизации сельского хозяйства в этом регионе считается одной из самых высоких в стране, а степень механизации сельского хозяйства достигает 85%. Более того, активно используются дроны для распыления удобрений, роботы, спутниковая навигация и другие высокие технологии. Таким образом, сельскохозяйственная отрасль Синьцзяна вступила в эпоху интеллектуализации и информатизации.

В 2013 году Китай выдвинул инициативу Экономического пояса Шелкового пути. Синьцзян-Уйгурский автономный район в одночасье получил географические преимущества: он как раз находится на передовой линии Экономического пояса Шелкового пути и является важным транспортным узлом, соединяющим Центральную, Южную, Западную Азию и Европу. После начала масштабного строительства инфраструктуры товарооборот между Синьцзяном и соседними странами ускорился, а внешнеторговое и экономическое развитие вступило в новый этап. Сегодня протяженность скоростных магистралей в Синьцзяне уже превышает 5000 километров, открылась высокоскоростная железная дорога, соединяющая материковую часть Китая со столицей Синьцзяна Урумчи, что ознаменовало завершение стыковки китайской железной дороги с основными железнодорожными маршрутами Европы.

В последние годы многие китайские компании с оптимизмом смотрят на экономическое развитие Синьцзяна, инвестируя в заводы в этом регионе, включая такие отрасли тяжелой промышленности, как производство оборудования и автомобилей. Открытие рейса Китай - Европа также облегчило китайским компаниям доставку своей продукции в Европу. Географическое расположение Синьцзяна позволило ему занять передовую позицию на новом этапе реформ и открытости.

В настоящее время правительство Китая принимает активные меры помощи западному региону страны, включая Синьцзян, в освоении промышленности восточного региона, а также поощряет корпорации разных провинций инвестировать в Синьцзян. Согласно данным, с 2010 года размер фонда финансовой поддержки Синьцзяна от 19 провинций и городов Китая составил 14,8 миллиарда долларов США, Синьцзян также внес более 257 миллиардов долларов США в фонд сотрудничества.

Каждое утро Турагули Турсун, как и большинство других жителей Китая, просыпается, готовит завтрак, будит своих двоих детей, отвозит их к въезду в деревню, где каждый день желтый школьный автобус забирает детей и доставляет в школу. Соседи семьи Турсун идут работать на предприятия, кто-то имеет свои фермы и сады. А кто-то открыл свои рестораны, чтобы принимать туристов. Некоторые же вложили деньги, полученные от правительства, в местные предприятия и каждый год получают с них дивиденды.

Новый этап реформ и открытости в Китае должен привести к реинтеграции национальной экономики и сгладить разницу в развитии между городами и селами Китая. Все, кто когда-либо бывал в Урумчи, знают, что это современный международный мегаполис с таким же уровнем благосостояния и экономического развития, как и любой другой крупный город Китая.

Развитие Синьцзяна подтверждает одну древнюю китайскую поговорку: дай человеку рыбу - и он будет сыт один день, научи человека ловить рыбу - и он будет сыт всю жизнь.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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