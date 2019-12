Коллекция шотландского виски выставлена на аукцион за 10,5 млн долларов

3900 бутылок шотландского виски, в основном односолодового, будут проданы онлайн-специалистами по виски-аукционам в начале 2020 года. Стартовая цена - 10,5 миллиона долларов. По оценкам экспертов, она считается крупнейшей частной коллекцией виски, когда-либо поступавшей в открытую продажу, сообщает ВВС.

"Идеальная коллекция", как назвали ее аукционисты, включает в себя очень редкие бутылки от ликеро-водочных заводов Macallan, Bowmore и Springbank. Она максимально подробно представляет продукцию шотландских ликероводочных заводов XX века. Некоторые из таких заводов, такие, как Stromness и Dallas Dhu, уже прекратили существование. В коллекции также представлены некоторые из самых популярных брендов в мире, в том числе лейбл The Macallan 1926 года "Валерио Адами" и 60-летний виски Fine and Rare The Macallan лейбла, основанного в 1926 году. В октябре этого года на аукционе бутылка The Macallan 1926 года была продана почти за два миллиона долларов.

Коллекция была выставлена ​​на продажу семьей известного американского бизнесмена из штата Колорадо Ричарда Гудинга, который умер в 2014 году. Он считался одним из крупнейших дистрибьюторов безалкогольных напитков в США. При этом более 20 лет собирал шотландский виски. По словам членов его семьи, Ричард Гудинг стремился создать "идеальную коллекцию", регулярно летая в Шотландию на своем частном самолете в поисках редких бутылок на аукционах и винокурнях.