Коллекция шотландского виски выставлена на аукцион за 10,5 млн долларов

3900 бутылок шотландского виски, в основном односолодового, будут проданы онлайн-специалистами по виски-аукционам в начале 2020 года. Стартовая цена - 10,5 миллиона долларов. По оценкам экспертов, она считается крупнейшей частной коллекцией виски, когда-либо поступавшей в открытую продажу, сообщает ВВС.
"Идеальная коллекция", как назвали ее аукционисты, включает в себя очень редкие бутылки от ликеро-водочных заводов Macallan, Bowmore и Springbank. Она максимально подробно представляет продукцию шотландских ликероводочных заводов XX века. Некоторые из таких заводов, такие, как Stromness и Dallas Dhu, уже прекратили существование. В коллекции также представлены некоторые из самых популярных брендов в мире, в том числе лейбл The Macallan 1926 года "Валерио Адами" и 60-летний виски Fine and Rare The Macallan лейбла, основанного в 1926 году. В октябре этого года на аукционе бутылка The Macallan 1926 года была продана почти за два миллиона долларов.
Коллекция была выставлена на продажу семьей известного американского бизнесмена из штата Колорадо Ричарда Гудинга, который умер в 2014 году. Он считался одним из крупнейших дистрибьюторов безалкогольных напитков в США. При этом более 20 лет собирал шотландский виски. По словам членов его семьи, Ричард Гудинг стремился создать "идеальную коллекцию", регулярно летая в Шотландию на своем частном самолете в поисках редких бутылок на аукционах и винокурнях.