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09.12.2019 14:21
Рубрика: Общество

Астрономы показали "колыбель" звезд

Текст: Денис Передельский
Фото: ESO Фото: ESO
Фото: ESO

Европейская южная обсерватория ESO представила новый снимок эмиссионной туманности RCW 36 (Gum 20), которая является одной из ближайших к нашей Солнечной системе областей активного звездообразования.

Изображение "колыбели" звезд опубликовано на сайте ESO. Оно было получено при помощи фокального спектрографа низкого разрешения FORS, смонтированного на Очень Большом Телескопе (VLT).

Фото: EPA-EFE/NASA GSFC
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На снимке запечатлена туманность RCW 36, которая расположена в созвездии Парусов. Она находится на расстоянии около 2300 световых лет от нас, что делает ее одной из ближайших к Земле областей активного звездообразования.

Кстати, эта туманность является частью еще большего звездообразующего кластера, называемого "Молекулярной грядой в Парусах" (VelaMolecularRidge).

"Внутри RCW 36 есть настолько плотные облачные зоны, что они полностью блокируют проходящий сквозь них свет, образуя угольно-черные пятна и волокна, - пишут исследователи. - Но, несмотря на мрачный вид этих облаков, они и другие, похожие на них, остаются единственными во Вселенной областями, в которых происходит звездообразование".

Сообщается, что скопления молекулярного водорода и космической пыли коллапсируют - сжимаются и образуют звезды. Последние затем оказываются окружены планетами, что делает такие системы похожими на нашу Солнечную систему.

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