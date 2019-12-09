Конференция о будущем НАТО закончилась скандалом, не успев начаться

Политологическое мероприятие, приуроченное к 70-ти летнему юбилею НАТО и запланированное к проведению во вторник в столице Дании, закончилось скандалом, даже не успев начаться.

Как сообщила газета "The New York Times", намеченная к проведению в Копенгагене 10 декабря конференция была организованна при участии посольства США в Дании и НПО "Датский Атлантический совет" и была сорвана в последнюю минуту из-за приглашения на нее американского эксперта, известного острой критикой в адрес Дональда Трампа.

Уточняется, что в последний момент посол США в Дании Карла Сэндс запретила выступать политологу Стэнли Слоану - известному представителю американского экспертного сообщества, критически настроенному к действующему президенту США

Сам попавший "под цензуру" американских дипломатов политически неудобный эксперт-международник заявил, что оказался "шокирован" принятым решением не допускать его до участия в конференции, которая после возникшего скандала была окончательно отменена.