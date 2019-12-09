Консультант по этикету назвала самые плохие подарки на Новый год

"Дорог не подарок, а внимание", - гласит народная мудрость, но в круговерти подготовки к зимним праздникам многие забывают об этом. Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева назвала подарки, которые могут подорвать репутацию дарителя.

В первую очередь, не следует дарить чрезмерно дорогой презент, так как получатель может оказаться в неловком положении, ибо не сможет ответить "той же монетой". Впрочем, как советует эксперт, следует помнить - у каждого своего представления, что такое "дешево" и "дорого".

Нежелательно также дарить подарочный сертификат магазина, тренажерного зала или прыжка с парашютом. Ведь у человека может сложиться превратное впечатление, что его "оценили" на определенную сумму. Кроме того, есть опасность не угадать с предпочтениями и увлечениями. Категорически не рекомендуется ставить под новогоднюю елочку модные и дефицитные в советское время косметические наборы, шампуни, средства для бритья, ароматное чудо мыло и так далее. Ибо этот дар могут расценить как оскорбление.

Деньги дарить также неприлично, но если человек намекает, что ему нужны средства, то можно вручить сумму. Главное соблюсти правила этикета.

"Дарите всю сумму в конверте и крупными купюрами, не надо наскребать по сусекам пять тысяч рублей по сто или вообще по пятьдесят рублей", - заявила aif.ru Татьяна Николаева.