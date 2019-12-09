Коррупционеры стали брать не взятками, а платными услугами

Около 48 тысяч предпринимателей приняли участие в очередном независимом опросе в рамках проекта Торгово-промышленной палаты РФ "Бизнес-барометр коррупции" (есть в распоряжении "РГ"). Практически все они выступают против коррупции, но мало кто готов бороться с ней бескорыстно.

Впервые за четыре года этой программы предпринимателей спросили, что должно сделать государство, чтобы достичь максимального эффекта в борьбе с коррупцией. 50 процентов предприниматели считают, что необходимо ужесточить ответственность для коррупционеров. С конкретным предложением выступил каждый третий: активнее применять конфискацию имущества у недобросовестных госслужащих.

Также впервые был предложен вопрос: при каких условиях бизнесмены готовы внедрять антикоррупционные меры в свою деятельность? Каждый третий согласился бы, если за это получит снижение налоговой нагрузки или преференции при участии в государственных и коммерческих закупках. А каждый четвертый готов ввести антикоррупционные меры, если государство компенсируют затраты на них.

Впрочем, бороться с коррупцией становится все труднее. Вместо взяток и подарков чиновники теперь навязывают бизнесу платные услуги. Например, при получении справок, лицензий, разрешений, при госзакупках. Почти в два раза участились такие случаи в природоохранной сфере, делают выводы исследователи.

Также весьма распространено сегодня использование личных связей предпринимателей и участие чиновников в частном бизнесе. Эти варианты набрали по 43 процента.

Голосовали коммерческие организации индивидуальные предприниматели некоммерческие организации. Впервые в опросе приняли участия самозанятые. По сравнению с опросом первого полугодия 2019 года, выросло число предпринимателей, которые постоянно сталкиваются с проявлениями коррупции в своей деятельности. А тех, кто с ней никогда не сталкивался, стало меньше.

Сегодня итоги опроса второй половины этого года презентуют в Конгресс-центре ТПП РФ на Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

Справка "РГ"

Специальный проект Торгово-промышленной палаты "Бизнес-барометр коррупции" - это "независимый опрос предпринимателей, демонстрирующий реальный уровень антикоррупционных настроений в России", подчеркивают в департаменте развития предпринимательства ТПП.

Его запустили в 2016 году. Опрос проходит раз в полгода. В первом - приняли участие всего 3 тысячи предпринимателей. Сейчас их почти в 16 раз больше.