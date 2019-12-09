Малкин и Георгиев отличились в регулярном чемпионате НХЛ

Продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В очередной раз стоит порадоваться за российских хоккеистов, которые были заметны в составах своих клубов.

Так, нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан третьей звездой дня в НХЛ, после того как в победном матче с "Детройтом" (5:3) записал на свой бомбардирский счет заброшенную шайбу и две результативные передачи.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин в 19 матчах набрал 26 очков по системе "гол плюс пас". Отметим, что Евгений смог обойти Сергея Федорова и Александра Могильного и выйти на второе место среди отечественных игроков, заканчивавших встречу с тремя очками и более за матч. На счету Малкина таких поединков уже 95. Лидером по этому показателю является капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, в активе которого 109 аналогичных игр.

Игра Малкина вдохновляет главного тренера "Пингвинов" Майка Салливана, о чем он сообщил журналистам на пресс-конференции:

- Редко употребляю такие слова, но я восхищен формой, которую сейчас демонстрирует Малкин. Результативность - это одно дело, но ведь дело не ограничивается только ей! Джино выигрывает вбрасывания, отрабатывает в защите и делает все, что требуется команде. Понятно, что, обладая таким мастерством, он хочет время от времени делать что-то рискованное, вне привычных рамок. Это, собственно, и делает его уникальным игроком.

Свою порцию славы получил и голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев, который был признан первой звездой дня. Вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 38 бросков в матче с "Вегасом" (5:0).

Сам Александр, который не привык к повышенному вниманию к своей персоне, очень философски прокомментировал свой успех:

- Не могу сказать, что что-то поменялось в моей игре, в основном просто верю в себя, очистил свой разум, подхожу к каждой игре как к новой.

Кстати

Сборная России по хоккею до 18 лет во втором матче на Кубке вызова встречалась с Чехией и уступила в овертайме - 3:4.

После двух матчей на турнире сборная России набрала три очка и располагается на третьем месте, отставая от лидирующих канадцев на одно очко. С "Кленовыми листьями" наши парни сыграют 12 декабря.