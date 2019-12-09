Матвиенко открыла в Совфеде выставку памяти псковских десантников

В День Героев Отечества спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла в здании верхней палаты парламента передвижную выставку, посвященную подвигу бойцов 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники приняли неравный бой с отрядом из 2500 наемников Хаттаба у чеченского селения Улус-Керт. Из 90 бойцов 6-роты погибли 84, звание Героя России присвоено 22-м солдатам и офицерам, 21-му - посмертно.

"С этих фотографий на нас смотрят совсем молодые, даже юные лица. Они совсем рано ушли, пожертвовав собой ради мирного неба над нашей большой страной", - сказала Валентина Матвиенко, открывая Аллею памяти псковских десатников.

Обращаясь к присутствовавшим на церемонии родственникам погибших, она отметила: "Никто и ничто не заменит сыновей, мужей, но вы знаете, что вся страна, весь наш народ гордится бесстрашием и героизмом ваших родных, что их подвиг теперь вписан в летопись славных ратных подвигов наших воинов и будет передаваться из поколения в поколение".

Выставка будет представлена в разных субъектах Федерации, а там, откуда родом погибшие десантники, будут установлены их бюсты. Это, разумеется, Псковская область, а также Санкт-Петербург, Севастополь, Ленинградская, Челябинская, Кировская, Калужская, Новгородская, Нижегородская, Брянская, Ивановская, Свердловская, Оренбургская, Ярославская, Астраханская, Воронежкая области, Республика Коми, Ставропольский и Пермский края, всего - 34 региона.

Одним из инициаторов этого проекта стал Фонд памяти 6-й роты, который ведет большую работу по поддержке семей военнослужащих, погибших или пострадавших в ходе боевых действий.

Главком ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, глава попечительского совета Фонда памяти 6-й роты рассказал, что командование ВДВ совместно с региональными властями проводит комплекс мероприятий, приуроченных к годовщине подвига псковских десантников - их именами называют улицы городов и поселков, школы, юнармейские отряды. Открываются мемориальные экспозиции в музеях и комнатах боевой славы.

"В честь 75-летия Великой Победы и 90-летия ВДВ в январе-феврале 2020 года военнослужащие всех соединений воздушно-десантных войск пройдут сотни километров, посетят все места захоронения десантников 6-й роты и проведут памятные мероприятия", - сообщил он. По словам главкома, заключительная акция пройдет 1 марта 2020 года в Пскове "с участием верховного главнокомандующего и министра обороны РФ".

Автором проекта передвижной выставки "Аллея памяти" стал председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев. Он ознакомил присутствующих с содержанием экспозиции. В ней представлены портреты всех погибших воинов, их краткие биографии и описание подвигов.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания.