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09.12.2019 19:18
Рубрика: Власть

Спросят каждого

Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Перепись населения, запланированная на следующий год, начнется в апреле с труднодоступных районов страны.
Перепись пройдет с 1 по 31 октября, а в отдаленных и труднодоступных регионах - с 1 апреля по 20 декабря 2020 года, сообщил глава правительства. Фото: РИА Новости Перепись пройдет с 1 по 31 октября, а в отдаленных и труднодоступных регионах - с 1 апреля по 20 декабря 2020 года, сообщил глава правительства. Фото: РИА Новости
Перепись пройдет с 1 по 31 октября, а в отдаленных и труднодоступных регионах - с 1 апреля по 20 декабря 2020 года, сообщил глава правительства. Фото: РИА Новости

Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в 2020 году Всероссийской переписи населения. "Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах период увеличили - все начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года", - сообщил глава правительства сроки на совещании со своими заместителями.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Ответственным за проведение мероприятий назначен Росстат. Предварительные итоги федеральная служба должна подвести в апреле 2021 года, а окончательные - в 2022 году. На организацию и проведение переписи, напомнил премьер, из федерального бюджета выделяется более 30 миллиардов рублей. "Полученные результаты должны позволить повысить эффективность государственной политики, управленческих решений - начиная от экономики и заканчивая социальными программами, социальными решениями", - подчеркнул Медведев.

Премьер также сообщил об утверждении условий программы "Дальневосточная ипотека". Механизм направлен на поддержку молодых семей и родителей-одиночек не старше 35 лет, проживающих на Дальнем Востоке страны и покупающих себе жилье, и владельцам "дальневосточных гектаров, желающих построить на них собственный дом. Процентная ставка по кредиту для них не будет превышать 2 процентов, все остальное банкам компенсирует бюджет.

В программу войдут кредиты, выданные банками в период с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а размер - 6 миллионов рублей. Получить льготный кредит можно только один раз. В случае повторного получения заемщиком льготного кредита или в случае, если молодая семья не будет проживать в приобретенном жилье, процентная ставка может быть повышена, а выплаты банкам прекращены. "Эта льгота должна быть направлена тем, кто собирается в купленном жилье жить, потому что люди по разным причинам покупают жилье, - подчеркнул Медведев. - Для кого-то это объект инвестиций, для кого-то еще какие-то возможные цели".

На организацию и проведение переписи выделяется более 30 миллиардов рублей

Еще одним постановлением главой правительства подписана программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. "В этой программе определяется, какую медицинскую помощь при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского образования, может получить бесплатно. Установлены ее виды, объемы, механизмы и размеры финансирования", - напомнил Медведев. В частности, в новом документе увеличены средние подушевые нормативы финансирования на каждого гражданина.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Программа, рассказал глава кабинета министров, расширяет возможности по диагностике и лечению граждан, дополнительно вводится 18 методов высокотехнологичной помощи больным с онкологией.

Расходы на лечение раковых заболеваний увеличиваются на 71 миллиард рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Правительство расширило перечень дорогостоящих химиотерапевтических препаратов, чтобы пациент получал не три-четыре курса химиотерапии, а как минимум шесть. "С 2020 года в тариф добавляется лучевая терапия, - рассказала зампред. - Начиная с 2020 года программа предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской помощи. Если раньше для исследований это было 30 дней, то теперь 14, а если выявлено подозрение на онкологические заболевания, то 7 дней".

На 60 миллиардов рублей увеличены расходы на оплату первичной медико-санитарной помощи. Отдельно в программе добавляются средства на дорогостоящие виды лечения: компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, гистологию, эндоскопию и молекулярно-генетические исследования. "Сейчас, в 2019 году, медицинские организации не могут направлять всех нуждающихся на исследования. Теперь поскольку это будет оплачиваться отдельно, то на эти цели предусмотрено 52 миллиарда рублей", - отметила Голикова.

Тем временем

Дмитрий Медведев: Решение WADA должно быть обжаловано

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении нашей страны - продолжение антироссийской истерии, заявил Дмитрий Медведев. Вердикт российскому спорту, вынесенный в понедельник в Лозанне, глава правительства прокомментировал на совещании со своими заместителями. Он не стал отрицать, что в стране пока существуют значительные проблемы с допингом.

Фото: EPA
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- Но, с другой стороны, то, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму, - уверен премьер.

В качестве ответного шага он видит оспаривание наказания. "Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - сказал он. Медведев попросил вице-премьера Ольгу Голодец, курирующую в правительстве спорт, донести эту позицию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Всероссийская перепись населения 2020 года
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