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09.12.2019 22:40
Рубрика: Спорт

Подача в повторе

Медведев снова попал в итоговый рейтинг ATP
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8036)
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте продолжает подводить итоги сезона. Россиянин Даниил Медведев, который завершил год на пятой строчке рейтинга, снова попал в шорт-лист в одной из категорий.

Правда, на этот раз благодаря своему сопернику по Итоговому чемпионату в Лондоне первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Испанец победил в номинации "Лучший камбэк". На групповом этапе Надаль выиграл у Медведева - 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4), хотя Даниил вел со счетом 5:1, 40:30 в решающей партии. Поражение в финале Открытого чемпионата США явно было менее болезненным. Кстати, тот поединок уже включили в список самых зрелищных на турнирах "Большого шлема". Рафа тогда выиграл со счетом 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Фото: EPA.
Даниил Медведев признан "Лучшим теннисистом года"

Но шанс взять реванш еще обязательно представится. Например, на выставочном турнире, который пройдет в Абу-Даби с 19 по 21 декабря. В понедельник организаторы опубликовали результаты жеребьевки двух четвертьфинальных пар. В первом круге грек Стефанос Циципас встретится с французом Гаэлем Монфисом. Победитель этого матча выйдет в полуфинал, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем. В другой паре будем болеть за нашего Даниила Медведева, в соперники которому достался кореец Чхун Хен. Сильнейшего в этом противостоянии ждет встреча с испанцем Рафаэлем Надалем.

Возвращаясь к итогам года, напомним, Медведев замкнул топ-5 лучших теннисистов по проценту побед на харде. Его статистика - 78 процентов (46 побед -13 поражений). По общему числу побед в прошедшем сезоне Даниил расположился на четвертом месте - 73,8 процента (59-21).

Спорт Теннис
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