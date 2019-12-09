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09.12.2019 06:57
Рубрика: В мире

Мексика отозвала своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина "Атенео" в Буэнос-Айресе. Об этом в своем Twitter в воскресенье вечером сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

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Он отметил, что попросил комитет по этике внимательно изучить данный случай. "Если окажется, что видеозапись подлинная, он будет немедленно уволен, нечестное поведение совершенно недопустимо", - цитирует ТАСС Эбрарда.

Ранее камера наблюдения, установленная в книжном магазине, зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. Однако на выходе его остановили охранники, после чего доставили в полицию, откуда позже отпустили, установив личность. Стоимость книги, которую Валеро хотел вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (чуть более 12 долларов).

В мире Северная и Центральная Америка Мексика В мире Южная Америка Аргентина
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