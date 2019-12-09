Мексика отозвала своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина "Атенео" в Буэнос-Айресе. Об этом в своем Twitter в воскресенье вечером сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

Он отметил, что попросил комитет по этике внимательно изучить данный случай. "Если окажется, что видеозапись подлинная, он будет немедленно уволен, нечестное поведение совершенно недопустимо", - цитирует ТАСС Эбрарда.

Ранее камера наблюдения, установленная в книжном магазине, зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. Однако на выходе его остановили охранники, после чего доставили в полицию, откуда позже отпустили, установив личность. Стоимость книги, которую Валеро хотел вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (чуть более 12 долларов).