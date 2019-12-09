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Microsoft "убила" популярную когда-то Windows

Текст:   Антон Благовещенский
09.12.2019,  
18:34
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во вторник, 10 декабря, корпорация Microsoft официально прекратит поддержку последней версии операционной системы Windows Mobile.

Речь идет о сборке Windows 10 Mobile 1709, которая после завершения срока поддержки не будет получать вообще никаких обновлений, включая патчи безопасности и исправления критических ошибок. Данная версия мобильной Windows была последней, для которой до сегодняшнего дня выпускались обновления.

Конечно же, это не означает, что мобильные устройства прекратят работу с завтрашнего дня, однако пользователи не могут пользоваться различными сервисами Microsoft, включая резервное копирование. Кроме того, до 20 января 2020 года пользователям, которые хотят иметь доступ к мобильному Office, нужно установить этот пакет, поскольку затем ссылки на него будут удалены из каталога.

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В Microsoft же официально предлагают пользователям переходить на другие платформы - Android и iOS. Доля всех версий Windows Mobile, которая когда-то работала более чем на 10 процентах мобильных устройств во всем мире, сейчас составляет менее одного процента, а последний аппарат на этой платформе был выпущен в 2017 году.

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