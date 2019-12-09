Лавров посетит США по приглашению Помпео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит 10 декабря США. Как отметили на Смоленской площади, глава российского внешнеполитического ведомства совершит рабочий визит по приглашению госсекретаря США Майка Помпео.

В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Госдеп также не стал предоставлять детальную информацию, сообщив лишь, что представители двух стран обсудят "широкий круг региональных и двусторонних проблем".

Это первый визит Лаврова в Вашингтон за последние два с половиной года. В прошлый раз он приезжал в американскую столицу в мае 2017-го. Тогда он проводил переговоры с Рексом Тиллерсоном, занимавшим пост госсекретаря, и встречался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.