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09.12.2019 11:07
Рубрика: Власть

Лавров посетит США по приглашению Помпео

Текст: Юрий Когалов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит 10 декабря США. Как отметили на Смоленской площади, глава российского внешнеполитического ведомства совершит рабочий визит по приглашению госсекретаря США Майка Помпео.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Госдеп также не стал предоставлять детальную информацию, сообщив лишь, что представители двух стран обсудят "широкий круг региональных и двусторонних проблем".

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Это первый визит Лаврова в Вашингтон за последние два с половиной года. В прошлый раз он приезжал в американскую столицу в мае 2017-го. Тогда он проводил переговоры с Рексом Тиллерсоном, занимавшим пост госсекретаря, и встречался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
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