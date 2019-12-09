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09.12.2019 19:33
Рубрика: Экономика

Минфин: Долг Украины по евробондам достиг 4,5 млрд долларов

Текст: Игорь Зубков
С учетом начисленных процентов долг Украины по украинским евробондам номиналом 3 млрд долларов, которые Россия выкупила в декабре 2013 года, составляет около 4,5 млрд долларов, сообщил Минфин РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня начались четырехдневные слушания в Верховном суде Великобритании по делу о невыплате Киевом долга. После трех платежей процентов (ставка по "спорным" евробондам составляет 5%) Украина отказалась погасить долг в срок (в конце 2015 года) и уплатить последний платеж в счет процентов. После безуспешных попыток урегулировать спор Минфин России инициировал судебный процесс против Украины в Высоком суде Лондона.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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В марте 2017 года этот суд в рамках упрощенного судопроизводства обязал Киев выплатить долг, проценты по нему и пени, но Украина обратилась в Апелляционный суд Англии. Тот в сентябре 2018 года подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных Киевом, а по четвертому - о том, что выпуск облигаций состоялся, якобы, под давлением России, постановил, что оно не может быть отклонено без полноценного судебного разбирательства с вызовом свидетелей, рассмотрением документов и так далее.

На это юристы, представляющие российскую сторону, в ноябре 2018 года подали апелляцию - по мнению Минфина РФ, четвертый довод Украины, как и остальные три, не заслуживает судебного процесса. Аргумент об оказании давления, подчеркивает Минфин, не имеет под собой как фактических, так и правовых оснований, и выдвигается Украиной исключительно с целью избежать исполнения обязательств по еврооблигациям.

Украина планирует обжаловать решение Апелляционного суда об отклонении других ее аргументов: что она не обладала правоспособностью для выпуска еврооблигаций, что министр финансов Украины не имел полномочий для принятия решения о размещении еврооблигаций и что неисполнение Украиной обязательств по еврооблигациям являлось законной "контрмерой".

Россия сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу ее трасти (представителя), говорится в заявлении Минфина. В этом случае Россия будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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