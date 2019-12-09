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09.12.2019 19:32
Рубрика: Власть

Войска в стиле модерн

В приоритете - ядерная триада
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
В военном ведомстве России определили приоритеты в поставках армии и флоту в 2020 году современной боевой техники и вооружения. Это - стратегические ядерные силы, высокоточное оружие и воздушно-космическая оборона. Именно они, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут в первую очередь оснащаться по последнему слову науки и техники.

В понедельник на селекторном совещании министр озвучил и главную цель такой работы: долю нового и модернизированного арсенала в Вооруженных силах России необходимо довести в будущем году до 70 процентов и в дальнейшем поддерживать этот уровень. Понятно, что столь сложные и амбициозные задачи генералы не определяют исключительно самостоятельно. Их военным в первую очередь ставит Верховный главнокомандующий президент страны Владимир Путин.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Шойгу напомнил, что на прошлой неделе в Сочи глава государства провел с руководством Минобороны серию совещаний. Там обсуждались ключевые направления развития Военно-морского флота России, а также исполнение гособоронзаказа по линии строительства, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники ВМФ.

Кроме того, 22 ноября под руководством Владимира Путина состоялось заседание Совета безопасности России, где речь шла о перспективах совершенствования военной организации государства на предстоящее десятилетие.

- Верховный главнокомандующий поставил перед Вооруженными силами задачу обеспечить сбалансированное развитие видов и родов войск за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов, - сказал Шойгу. Министр обороны добавил, что в армии и на флоте также необходимо улучшать систему управления.

По конкретным типам оружия и боевой и специальной техники ситуация выглядит так. В составе ВМФ в 2020 году предстоит увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Кроме того, будет расширена номенклатура беспилотников, оружия на новых физических принципах и роботизированных комплексов.

В ВМФ увеличится число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

А вот в ВКС кое-какие результаты уже достигнуты. Так, по оценке министра, заметное усиление за счет обновления действующего парка Дальней авиации и создания новых самолетов и вертолетов получил воздушный компонент нашей ядерной триады. "В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", - отметил министр.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Шойгу: Ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться

Новую боевую технику военные станут активно использовать на своих маневрах (их запланировано более 4800), в том числе на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", оно пройдет в сентябре будущего года.

Если говорить в целом, то, по словам Шойгу, основное внимание в новом учебном году армейское руководство уделит внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров к нестандартному решению поставленных задач. "Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - подчеркнул министр.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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