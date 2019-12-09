Многоквартирные дома получат право на землю рядом с ними

Предлагается прописать в законе запрет на оформление земельного участка по контуру многоквартирного дома, то есть без учета дополнительной жизненно важной территории.

Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрил проект соответствующих поправок в Жилищный и Земельный кодексы.

Председатель Совета, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроект разработан в целях защиты прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах при образовании земельных участков под ними.

Он особо подчеркнул, что новации защитят в том числе конституционное право граждан на получение равноценного возмещения в случае изъятия жилого помещения для государственных и муниципальных нужд. Властям будет запрещено сносить дом до того, как будет оформлены его земельные границы.

Дом без земли стоит дешевле, соответственно собственники квартир получат меньшие компенсации, если у них заберут дом, как бы висящий в воздухе. Но ведь любой дом должен крепко стоять на земле, без нее он и не дом вовсе. Тем не менее закон сегодня разрешает принимать решение об изъятии дома без оформленного земельного участка.

Как пояснили члены совета, особенно проблема актуальна для случаев, когда земельные участки под многоквартирными домами не были образованы до вступления в силу Жилищного кодекса (1 марта 2005 года). При этом обязанность по их образованию лежит на органах власти и, по существу, не зависит от собственников помещений.

Поэтому в случае принятия закона власти будут обязаны оформить землю под домом и лишь после этого принимать решение об изъятии дома для государственных нужд. Соответственно, компенсации жильцам вырастут.

Кроме того, предлагается установить запрет на образование земельного участка под многоквартирным домом по границам дома, то есть без учета территории, необходимой для обслуживания данного дома и иных объектов, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

На заседании совета подчеркнули, что законопроект направлен на решение вышеуказанных проблемных вопросов. "Введение предлагаемого регулирования позволит предотвратить нарушение прав и законных интересов граждан, четко отделив процедуру образования земельного участка под многоквартирным домом от процедуры изъятия жилого помещения для публичных нужд, - рассказывают эксперты. - В результате указанные процедуры станут более прозрачными. Это позволит соблюсти права собственников помещений в многоквартирных домах, а также права смежных землепользователей, разрешив споры о границах земельных участков".

Другая новость: на том же заседании совет по кодификации одобрил законопроект о совместной собственности супругов. Инициатива предлагает закрепить в Семейном кодексе положение о том, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке. Чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, проект устанавливает правило, что делиться должно сразу все общее имущество супругов в долях. Это правило предусматривается и для раздела в судебном порядке, и для соглашений супругов о разделе общего имущества. Не надо будет затевать отдельный процесс, чтобы разделить недвижимость, отдельный для банковских счетов, и еще третий процесс для накопленной мебели.