Мозякин 12-й раз сыграет в Матче звезд КХЛ

Завершился очередной этап голосования за участников Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, который пройдет 19 января на арене московского "Динамо" в Петровском парке. Вслед за болельщиками свой выбор сделали и журналисты.

Напомним, Матч звезд уже в четвертый раз пройдет в виде мини-турнира между командами четырех дивизионов. Сначала голосовали болельщики, выбиравшие по три игрока в стартовые составы каждого дивизиона. Что привело к неожиданным результатам. Так, белорусы устроили флешмоб, по итогам которого в сборной дивизиона Тарасова нашлось место не только голкиперу минского "Динамо" Йонасу Энроту, но и малоизвестному широкой публике форварду того же клуба Вячеславу Грецкому, которого выделяет разве что фамильное сходство с великим канадцем Уэйном Гретцки. Кроме того, защитником команды был выбран белорус Илья Шинкевич из подольского "Витязя". Все трое без мощного "лобби" из Беларуси вряд ли могли бы рассчитывать на участие в Матче звезд. Зато за бортом оказались московские армейцы, голкипер Илья Сорокин и едва ли не главная звезда КХЛ, форвард Кирилл Капризов.

Это упущение и исправили представители СМИ. Также по решению прессы в статусном мероприятии примут участие среди прочих лучший снайпер текущей "регулярки" КХЛ Никита Сошников и неувядаемый 38-летний Сергей Мозякин, для которого предстоящий Матч звезд станет уже 12-м в карьере. Полностью тройки, отобранные журналистами выглядят следующим образом:

Дивизион Боброва. Вратарь: Александр Самонов (СКА); защитник: Микко Лехтонен ("Йокерит"); нападающий: Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва).

Дивизион Тарасова. Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА); защитник: Чей Геноуэй ("Торпедо"); нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).

Дивизион Харламова. Вратарь: Якуб Коварж ("Автомобилист"); защитник: Юрки Йокипакка ("Сибирь"); нападающий: Сергей Мозякин ("Металлург").

Дивизион Чернышева. Вратарь: Игорь Бобков ("Авангард"); защитник: Даррен Дитц ("Барыс"); нападающий: Никита Сошников ("Салават Юлаев").

Далее по четыре игрока в каждую команду выберет сама лига. Наконец, последние четыре участника, как и прежде, определятся по итогам Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги.