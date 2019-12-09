Мозякин 12-й раз сыграет в Матче звезд КХЛ

Новости

Эрдоган: Турция не откажется от С-400 23:41
Брест передал эстафету культурной столицы СНГ Шымкенту 22:41
В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб дома после смерти матери 22:32
Трамп и Си Цзиньпин борются за звание "Человек года" по версии Time 22:18
Саммит в "нормандском формате" длился почти 2,5 часа 22:12
Путин и Зеленский начали переговоры после "нормандского саммита" 22:06
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества 21:29
Уволена замглавы Росалкогольрегулирования, бывшая фигуранткой дела 21:27
В Таиланде решили провести международный ботанический симпозиум в Крыму 21:21
Китайцы удивили ценой на конкурента Toyota Highlander 21:10
В Москве презентовали детскую версию знаменитого китайского романа 20:36
В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив 20:35
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными 20:34
Суд признал участника акции в Москве виновным в насилии против полицейского 20:09
Путин и Зеленский пожали друг другу руки 20:03
Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник 19:57
Калужанин убил подругу, чтобы самоутвердиться 19:32
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры 19:23
В отдаленных районах Ямала появятся больницы 19:05
На Дальнем Востоке можно будет взять ипотеку под 2 процента 18:56
Товарный состав с нефтью сошел с рельсов в Канаде 18:52
Найден один из механизмов возникновения алкогольной зависимости 18:46
Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки" 18:43
Матвиенко открыла в Совфеде выставку памяти псковских десантников 18:38
У древних римлян из Лондона нашли следы массовых отравлений 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 22:38
Рубрика: Спорт

Ветеран еще сверкает

Мозякин 12-й раз сыграет в Матче звезд КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8036)
Завершился очередной этап голосования за участников Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, который пройдет 19 января на арене московского "Динамо" в Петровском парке. Вслед за болельщиками свой выбор сделали и журналисты.

Напомним, Матч звезд уже в четвертый раз пройдет в виде мини-турнира между командами четырех дивизионов. Сначала голосовали болельщики, выбиравшие по три игрока в стартовые составы каждого дивизиона. Что привело к неожиданным результатам. Так, белорусы устроили флешмоб, по итогам которого в сборной дивизиона Тарасова нашлось место не только голкиперу минского "Динамо" Йонасу Энроту, но и малоизвестному широкой публике форварду того же клуба Вячеславу Грецкому, которого выделяет разве что фамильное сходство с великим канадцем Уэйном Гретцки. Кроме того, защитником команды был выбран белорус Илья Шинкевич из подольского "Витязя". Все трое без мощного "лобби" из Беларуси вряд ли могли бы рассчитывать на участие в Матче звезд. Зато за бортом оказались московские армейцы, голкипер Илья Сорокин и едва ли не главная звезда КХЛ, форвард Кирилл Капризов.

Фото: Егор Алеев / ТАСС.
"Ак Барс" победил столичное "Динамо" и укрепил лидерство в КХЛ

Это упущение и исправили представители СМИ. Также по решению прессы в статусном мероприятии примут участие среди прочих лучший снайпер текущей "регулярки" КХЛ Никита Сошников и неувядаемый 38-летний Сергей Мозякин, для которого предстоящий Матч звезд станет уже 12-м в карьере. Полностью тройки, отобранные журналистами выглядят следующим образом:

Дивизион Боброва. Вратарь: Александр Самонов (СКА); защитник: Микко Лехтонен ("Йокерит"); нападающий: Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва).

Дивизион Тарасова. Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА); защитник: Чей Геноуэй ("Торпедо"); нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).

Дивизион Харламова. Вратарь: Якуб Коварж ("Автомобилист"); защитник: Юрки Йокипакка ("Сибирь"); нападающий: Сергей Мозякин ("Металлург").

Дивизион Чернышева. Вратарь: Игорь Бобков ("Авангард"); защитник: Даррен Дитц ("Барыс"); нападающий: Никита Сошников ("Салават Юлаев").

Далее по четыре игрока в каждую команду выберет сама лига. Наконец, последние четыре участника, как и прежде, определятся по итогам Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появилась ипотека под 2 процента
Минфин: Долг Украины по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российским регионам предрекли погодные аномалии