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09.12.2019 22:17
Рубрика: Экономика

Ценный экспонат

Музеи включились в гонку за туристов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8036)
Туристам предложат тематические туры, построенные на посещении музеев и участии в культурных событиях. Минкультуры и Ростуризм представили журналистам новый проект "Национальные музейные маршруты России".

"Музеи - это магниты, которые при правильной подаче могут привлекать любые категории туристов", - отметил замглавы Ростуризма Сергей Корнеев. Федеральные, региональные, муниципальные и даже некоторые частные музеи объединят в единую информационную базу. Они будут совместно выстраивать программу мероприятий, готовить тематические экспозиции. Посещение музеев станет дополнять культурную программу уже действующих туристских маршрутов и повышать их привлекательность, например, по Золотому кольцу. Некоторые музеи составят основу специальных тематических маршрутов, как, например, тур по местам путешествий царской семьи в рамках Императорского маршрута. Еще один перспективный маршрут - "Русская зима". Это один из образов, знакомый россиянам и востребованный за рубежом. Но он пока мало насыщен культурной программой, отметил Корнеев.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Музеи встроят в брендовые туристические маршруты

В рамках проекта планируется организовать зимние гуляния, праздники, развлечения, катания на тройке лошадей с участием музеев. Во многих усадьбах сохранились именно хозяйственные постройки и, в частности, конюшни в первозданном виде. Параллельно планируется организовать в музеях выставки живописи, экспозиции русского быта зимой. Расчет на то, чтобы турпоток был круглогодичным и устойчивым.

За рубежом рассказывать потенциальным туристам о российских музеях поможет Россотрудничество. На сайте агентства будет размещаться информация для иностранцев. "Музеи уже сами генерируют турпотоки, вокруг них формируется инфраструктура. Наша задача ускорить этот процесс", - пояснил Корнеев. Особенно важно интегрировать в проект региональные и муниципальные музеи. Если федеральные музеи не испытывают проблем с посещаемостью, даже, наоборот, уже вынуждены в пик сезона ограничивать поток гостей, то региональным и местным учреждениям реклама будет очень кстати, отметил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Более 80 процентов путешествующих хотят больше узнать о том месте, куда они приехали

Около 50% всех вариантов мотивации при выборе маршрутов в мире в целом и в России в частности так или иначе связаны с музеями. Даже при наличии других целей поездки более 80% путешествующих хотят больше узнать о том месте, куда они приехали, подчеркнул Корнеев. В современной эпохе глобализации в путешествиях люди хотят найти нечто уникальное, аутентичное, таков всеобщий тренд. Музеи становятся хранителями уникальной культуры, потому их ценность будет расти, отметил замглавы Ростуризма. Сейчас инвестиции в федеральные музеи в год составляют около 30 млрд рублей. Половина этой суммы - уже деньги, заработанные самими учреждениями.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Правительство Минкультуры Ростуризм Развитие туризма в России
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