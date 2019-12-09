На какие специальности в вузах был самый большой спрос в 2019 году

На 2019/2020 учебный год вузам России было выделено почти 390 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Куда пошли учиться абитуриенты в 2019 году? На каких направлениях подготовки был аншлаг?

Наибольшее количество заявлений на одно место в отечественные вузы было подано в этом году на медицинские, экономические специальности, на специальности, связанные со СМИ и международными отношениями, сообщал портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на Министерство образования и науки РФ. Конкурс на место здесь составил более 14 человек.

На 30 августа в российские вузы поступило почти 715 тысяч человек, из них почти 465 тысяч - на бюджет, чуть более 239 тысяч человек - на платной основе. Средний результат по ЕГЭ среди поступивших на бюджет студентов очных отделений составил 71,05 балл, что на 1,41 балла выше среднего балла зачисленных в 2018 году.

Ещё перед стартом вступительной кампании-2019 стало известно, что увеличилось количество бюджетных мест по специальностям, связанным с цифровыми технологиями. Имеются ввиду не только компьютерные науки, но и все инженерные и технические специальности, куда предполагается добавлять новые "цифровые" модули. Мониторинг по итогам приемной кампании показал: этот "ход" себя оправдал.

Многие вузы отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям. Например, в Высшей школе экономики рост числа заявлений на информационные технологии и компьютерные науки по сравнению с прошлым годом подскочил на 71 процент. В МГТУ им. Баумана традиционно огромный спрос на космические и IT-специальности. В СПбГУ самыми популярными направлениями стали "Современное программирование" (60 заявлений на место), а ещё "Нефтегазовое дело" и "Управление персоналом". А вот в МГУ им. Ломоносова уже который год стабильно рекорды востребованности бьет мехмат - сюда было подано почти 4 тысячи заявлений при бюджетном наборе менее 400 человек.

В МФТИ на пике популярности "Прикладная математика и информатика" и "Информатика и вычислительная техника", также биофизика, медицина и биотехнологии. В Санкт-Петербургском политехническом университете самые востребованные направления "Программная инженерия", "Информационная безопасность", "Мехатроника и робототехника".

В РНИМУ им. Пирогова наибольший конкурс на биохимию, лечебное дело и стоматологию. Самый популярный факультет - лечебный: после него можно пойти в любую лечебную, педиатрическую или научную специальность.

Среди направлений, популярных у высокобалльников в 2019 году в лидерах также "Медиакоммуникации", причем в вузах по всей стране. Высокие баллы и у поступающих на "Прикладную математику и физику".

А что же с платниками? Еще некоторое время назад бытовало мнение, что контракты на обучение заключают те, кто не прошёл по конкурсе, не добрал баллы или изначально пришёл поступать с низким уровнем знаний. Нынешний прием доказывает - эти времена прошли. Сегодня платный прием - это такие же сильные выпускники школ, как и кандидаты на бюджетные места. В платном наборе также популярно все, что связано с цифровыми технологиями (в том числе и в гуманитарной сфере), креативной индустрией.

По результатам масштабного мониторинга качества приема в 2019 году, традиционные лидеры платного приема - государственное и муниципальное управление, юриспруденция, менеджмент, экономика - постепенно теряют позиции. На первый план выходят перспективные профессиональные направления.

-Традиционно высокий спрос на медицинские направления. Как показывает мониторинг рынка труда, медики хорошо трудоустраиваются. И даже в случае сокращения велика вероятность остаться в своей сфере. В сельской местности сегодня активно развивается программа мобильной медицины, поэтому очень нужны и такие специалисты, говорит Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики.

По ее словам, стали очень популярны программы урбанистики: все, что касается развития городской среды, больших и малых городов. У страны четкий вектор на создание комфортной среды в городах и исторических поселениях. Оказалось, здесь сильнейший дефицит специалистов. Многие вузы сегодня объединяют программы гуманитарного и педагогического цикла с новыми программами по благоустройству и городскому развитию. Сюда входит также и направление "Дизайн и архитектура".