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09.12.2019 12:50
Рубрика: Спорт

На матче Лиги чемпионов впервые будет работать бригада VAR из России

Текст: Максим Домчев
На матче Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Славией" из Праги впервые в истории будет работать российская бригада системы видеоассистента рефери (VAR).
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Арбитром матча 6-го тура группового раунда ЛЧ назначен Сергей Карасев, его ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья - Сергей Лапочкин. В бригаду VAR вошли Виталий Мешков и его ассистент Сергей Иванов.

Фото: Istock
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"Это очень важный день для российского футбола в целом, а также для российского судейства в частности, и отдельно - для все еще молодого российского проекта по внедрению VAR в отечественных соревнованиях", - передает пресс-служба РФС слова руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.

"Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который в начале ноября проводил семинар в Москве, в ходе него отдельно отметил, что в подготовке и использовании VAR в России мы полностью следуем линии УЕФА, - продолжил Калошин. - Он внимательно следит за нашей работой и, как мы видим, полностью удовлетворен, раз наши арбитры в качестве VAR и AVAR получили назначения на финальный тур группового этапа Лиги чемпионов, и на матч, в котором решается судьба одной из команд, а именно "Боруссии", по выходу в плей-офф. Очень приятно и почетно, что качество инструктажа видео ассистентов в России получает высокую оценку со стороны эксперта мирового уровня".

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