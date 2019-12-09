На МЦД билетную систему усовершенствовали, но проблем хватает

В течение двух недель проезд на Московских центральных диаметрах был бесплатным. Так городские власти и железнодорожники компенсировали пассажирам неудобства, с которыми они столкнулись после запуска МЦД. И вот в понедельник специалисты Центральной пригородной пассажирской компании и метрополитена сообщили, что билетная система, работавшая с многочисленными сбоями, полностью обновлена и восстановлена. Так ли это, проинспектировали корреспонденты "РГ".

Итак, с понедельника снова прикладываем "Тройку" к турникетам и валидаторам на станциях диаметров. Цена проезда, как и было объявлено, 38 рублей в "Центральной" зоне и 45 рублей в зоне "Пригород" с учетом бесплатной пересадки в течение 90 минут на МЦК и метро. Ранним утром выезжаю в Одинцово, чтобы посмотреть, исправна ли система. Сажусь на станции Фили. На "Тройку" записал месячный московский абонемент. Прикладываю, на турникете загорается зеленый сигнал, створки открыты - можно идти. В Одинцове на платформе многолюдно. Народ спешит на работу в Москву. Поезда работают, как и было обещано, в режиме наземного метро - сесть можно на любой, какой удобнее. Еще в пятницу, когда МЦД работали в бесплатном режиме, очередей к турникетам не было. Теперь в час пик очередь по 4-5 человек. Но двигается она быстро, ждать прохода на платформу приходится не больше минуты.

"Карта "Тройка" работает и полностью исправна. Уже прошло две недели с начала работы МЦД. Мы видим огромное количество новых пассажиров. Рост на диаметрах почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги. Это говорит о том, что спрос на наземное метро, которое мы вместе с правительством Московской области и РЖД организовали, огромен", - рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов. По его словам, последние опросы показали, что уровень удовлетворенности пассажиров услугами МЦД с начала их работы вырос на 85%.

Как сообщила пресс-служба ЦППК, итоговое полномасштабное тестирование проходило в три этапа на четырех направлениях - Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. Специалисты проверили каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Все турникеты и валидаторы были протестированы и на логику поездки. Эксперты удостоверились в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний. Всего сейчас на станциях МЦД работает более 2,1 тысячи турникетов и валидаторов.

Но многие пассажиры все-таки снова столкнулись с серьезными проблемами. На МЦД-2 в понедельник "Тройки" не срабатывали у половины пассажиров, пытавшихся попасть на платформы на станциях Опалиха и Красногорская, несмотря на то, что карты у пассажиров были активированы. Людям приходилось покупать стандартные билеты ЦППК, чтобы попасть в Москву. При этом несколько турникетов вообще не функционировали. В итоге образовалась гигантская очередь. Желающие уехать стояли прямо на путях в ожидании поезда. Не у всех получалось провалидировать билет и в Нахабине, и на станции Пенягино - аппараты считывали "Тройки" через раз.

Сложности возникли и у владельцев социальных карт. В Лобне, например, в кассах москвичам не записывали месячный льготный абонемент. Вместо этого почему-то распечатывали сразу несколько билетов ЦППК на отдельные даты. Их, как легко догадаться, недолго и потерять, да и покупать надо чаще, а значит, снова стоять в очередях в кассу. Но кассиры в Лобне почему-то отправляли владельцев социальных карт в МФЦ якобы для того, чтобы их перекодировать. На что в столице сотрудники центра "Мои документы" района Беговой удивленно сообщили: "Мы такую услугу никогда не оказывали и не оказываем". На самом деле в МФЦ перепрограммируют только областные соцкарты, а записывать абонемент на московскую карту нужно в кассах ЦППК. Но кассирам в Лобне этого, очевидно, не рассказали или они прогуляли уроки, на которых их должны были этому обучить.

Огорчает пассажиров и отмена после запуска МЦД скоростных поездов. Люди осознанно платили за билет вдвое дороже и добирались на "РЭКСе", к примеру, из той же Лобни до Савеловского вокзала за 25 минут. Теперь выбора нет - хочешь не хочешь - дорога отнимает 42 минуты. 17 потерянных минут для москвича - это много. Дольше стал путь и для жителей населенных пунктов из "Дальней" зоны МЦД. К примеру, от подмосковных Снегирей до Москвы дорога стала длиннее на 5-7 минут. Очевидных выигрышей пока два. Первый - цены. Можно сэкономить до 75% на поездках по области и до 50% по Москве. Второй плюс - отсутствие дневного окна, перемещаться между столицей и областью стало можно в любое время.

Справка "РГ"

- Московским школьникам и студентам для активации соцкарты нужно обратиться в кассу метро. По этой карте по тарифу подземки можно ездить только в пределах зоны "Центральная". Для выезда за ее пределы необходимо оформить льготный билет на всю поездку в кассах ЦППК.

- Студентам и школьникам Подмосковья необходимо оформить льготный билет на всю поездку по МЦД в кассах ЦППК.

- Владельцам "соцкарт москвича" с предоставлением бесплатного проезда надо записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент.

- Жителям Подмосковья, имеющим бесплатный проезд, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы перепрограммировать соцкарту.

- По абонементам "Центральной" зоны нельзя выехать в зону "Пригород" и доплатить разницу. При такой поездке списывается полная стоимость. То же самое касается поездки из "Пригорода" в "Дальнюю" зону.

- Обязательно валидируйте карту дважды - на входе и на выходе со станции МЦД. Без этого бесплатно пересесть на метро или МЦК не получится.