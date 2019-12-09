На торги выставят первое издание "Евгения Онегина" за 4,5 млн рублей

Аукционный дом "Литфонд" выставит на онлайн-торги редчайший экземпляр "Евгения Онегина" в главках, издававшийся в Типографии Департамента народного просвещения в 1827-1832 годах. Оценочная стоимость лота составляет 4,5-4,7 млн рублей.

Примечательно, что самое известное произведение А.С. Пушкина издавалось в течение 7 лет отдельными главками по мере их написания. Первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя - в январе 1832 года. Продавались они по отдельности. В лот, выставленный на торги, которые пройдут 12 декабря, вошли 1 и 2 главы II издания "Евгения Онегина" (их пришлось выпустить, так как I издание этих главок разошлось слишком быстро), а также 3-8 главы I издания. Экземпляр в семи владельческих картонажных переплетах, с тройными золотыми обрезами и шелковыми ляссе, а главки заключены во владельческий футляр, сообщается на сайте "Литфонда".