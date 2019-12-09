На ВДНХ развернули самую большую георгиевскую ленточку

На ВДНХ во время флешмоба "Россия Героев" развернули самую большую георгиевскую ленту в мире. Об этом сообщает пресс-служба выставки. На территории ВДНХ отмечают День Героев Отечества. В честь праздника на площади Промышленности идет торжественная программа.

Началась она с трогательного момента, а именно с передачи медальона павшего бойца Советской армии Алексея Ененкова родственникам Героя. Медальон и его хозяин были обнаружены поисковиками движения "Волонтерская Рота" в конце ноября 2019 года в Калужской области.

На время проведения праздника работает три интерактивных площадки. В шатре "Поисковые отряды", стилизованном под военный штаб, расположилась выставка поискового оборудования и достижений поисковой деятельности. Посетителей шатра "Волонтеры-спасатели" обучают оказанию первой медицинской помощи. А в шатре "Патриотические дизайнеры" все желающие могут посмотреть на выставку современной патриотической моды.

Кульминацией праздника стал флешмоб "Россия Героев", во время которого развернули на площади Промышленности самую большую Георгиевскую ленту в мире. Длина ленты - 300 метров, а площадь - 2,1 тыс. кв. м. Напомним, что день Героев Отечества отмечается ежегодно с 2007 года, на ВДНХ он проходит впервые.