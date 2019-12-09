Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы - тест "РГ"

Из стен Госдумы только что прозвучало предложение - ввести в начальной школе уроки "Моя Россия", а информатику начать преподавать с 5 класса.

Между прочим, за последние годы школу предлагали дополнить …23 новыми предметами! От уроков жалоб и уроков "Смысл жизни" до уроков раннего материнства.

Причем за перекрой школьной программы готовы взяться абсолютно все - депутаты, представители общественных организаций, юристы, экономисты, духовенство.

"РГ" предлагать читателям пройти небольшой тест и угадать, какие инициативы действительно предлагалось ввести, а до каких дело еще не дошло.