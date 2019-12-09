Новый вид титанозавра обнаружен в Эквадоре

Аргентинские палеонтологи помогли своим коллегам из Эквадора идентифицировать окаменелые останки ранее неизвестного науке титанозавра, которые были обнаружены высоко в Андах местным фермером.

Как сообщает El Universo, найденные окаменелости являются первыми в своем роде. Никогда ранее в Эквадоре не находили останки тиранозавра. Впрочем, и эта находка едва не прошла мимо ученых.

Сообщается, что окаменелости передавались из рук в руки, пока не стали собственностью государства. Их обнаружил эквадорский фермер в скалистой местности Рио-Плайяс.

"Камни" были переданы геологам, которые первыми поняли, что у них в руках оказались останки вымершего существа. На помощь они призвали палеонтолога из Аргентины Себастьяна Апестегию.

Проведенное совместной командой исследование показало, что окаменелости принадлежат ранее неизвестному науке динозавру, который получил название Yamanasaurus lojaensis.

"Для меня это было настоящим шоком, поскольку никогда ранее на территории Эквадора не находили ничего подобного, - рассказал Себастьян Апестегия. - Обычно "окаменелости" на деле оказываются простыми камнями. Но едва я увидел эти "камни", сразу понял, что передо мной находятся два позвонка титанозавра".

Более года у исследователей ушло на споры. Они не могли прийти к общему мнению о том, к какому типу относится новый эквадорский динозавр. Было установлено лишь, что он был среднего для титанозавров размера.

Поставить точку помог электронный микроскоп, использованный для изучения анатомии. Анализ показал, что древнее существо было похоже на представителей вида Neuquensaurus australis из рода динозавров-завропод. Окаменелости таких существ ранее находили в Аргентине и Уругвае.

Согласно исследованию Yamanasaurus lojaensis был небольшим, "всего" до шести метров длиной, травоядным ящером. Его кожа была покрыта крошечными костяными наростами размером около одного сантиметра, которые составляли его броню и вкупе с пластинами на спине защищали от хищников.

Вероятно, это животное было коротконогим. Оно обитало, по подсчетам палеонтологов, в период времени от 100 до 65 миллионов лет назад.

К слову, порядка 100 миллионов лет на территории современной Южной Америки обитали настоящие гиганты - титанозавры, достигавшие 36 метров в длину.