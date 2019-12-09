Объявлен конкурс на лучший проект по реконструкции павильона РФ в Венеции

Вы архитектор? Вам нет 40? И вы можете похвастаться тремя удачными реализованными проектами? Что ж, тогда вполне возможно, что Венеция ждет именно Вас. Точнее, павильон России на Венецианской биеннале. Но, во-первых, о новогодних праздниках придется, по-видимому, забыть - заявки на конкурс будут приниматься до 31 января на сайте павильона www.pavilionrus.com. Во-вторых, в конкурсное задание включена не только концепция реконструкции павильона, но и разработка открытого рабочего пространства во время биеннале. Результаты конкурса будут объявлены в феврале.

О конкурсе, проекте с выразительным названием "Оpen!" ("Открыто!") в Павильоне России на Архитектурной биеннале 2020 года и о том, кто будет куратором российского проекта на своей первой пресс-конференции рассказали новый комиссар павильона Тереза Иароччи Мавика и Анастасия Корнеева и Екатерина Винокурова, чья консалтинговая компания в области искусства SmartArt c восьмого мая этого года стала арендатором Павильона России на десять лет, сменив структуру "Альфа-банка".

Назначение Терезы Иароччи Мавики комиссаром павильона России до 2021 года министерство культуры сопроводило публичным заявлением, что от нового комиссара ждут вручения "Золотого льва" павильону России. Неудивительно, что комиссар начала свою первую пресс-конференцию с сообщения, что, несмотря популярность сравнений Венецианской биеннале с Олимпиадой или чемпионатом мира по футболу, они не самые точные. И биеннале - это не место для отчетной выставки, и это история не о том, чей павильон круче, а это том, какие смыслы мы способны производить и как выстраиваем коммуникацию с мировым арт-сообществом, в том числе на биеннале.

В то же время этот разговор о способности коммуникации с окружающим миром прямиком выводил собравшихся к теме основного проекта архитектурной биеннале 2020 года. Куратор основного проекта известный ливанский архитектор Хашим Саркис сформулировал тему в виде вопроса "Как мы будем жить вместе?". Комиссар павильона перевела этот отчасти риторический вопрос в практическую плоскость. А уж совсем конкретным этот вопрос сделала необходимость реконструкции павильона России в Венеции. Тереза Мавика увидела в этом прежде всего не проблему, а возможность. Возможность сделать реконструкцию павильона России - темой проекта, представленного в этом самом павильоне. Куратором этого российского проекта стал итальянец Ипполито Пестеллини Лапарелли, архитектор, урбанист из Милана.

"Куратор основного проекта Хашим Саркис призывает предложить свое видение того, как архитектура может создавать условия для сознательного совместного существования людей в современном мире, - объясняет свой выбор Тереза Мавика. - Именно поэтому возникла идея пригласить Ипполито Пестеллини Лапарелли. На Manifesta 12 в Палермо он проводил исследование сложной городской среды в поиске новых моделей совместной жизни. Так появился наш программный тезис, что жить вместе можно, только работая вместе, бок о бок".

Новый куратор проекта в павильоне России сделал акцент на том, что он хотел бы дать возможность высказаться молодому поколению архитекторов. Именно поэтому работа начинается с открытого конкурса, в котором могут принять участие архитекторы до 40 лет. Кроме того, он подчеркнул, что в ходе биеннале площадка российского павильона станет своего рода открытым "временным" офисом архитектурным бюро. Иначе говоря, речь идет не о представлении неких архитектурных проектов, а о процессе совместной работы. Словом, это классический случай work-in-progress. Определение "совместная" тут не для красного словца: решать проблемы нужно будет не только вместе с итальянскими структурами, от которых зависит "добро" на малейшие изменения в здании павильона, но надо сотрудничать и со зрителями.

Включение зрителей в работу архитектурного бюро - сюжет, заставляющий вспомнить не только о перформансах и искусстве совместного действия, но отчасти - и о театральной постановке, в которой рушится условная стена между зрителями и актерами, залом и сценой. Волшебное слово "иммерсивный", конечно, вертится на языке, но по отношению к архитектурному проекту оно звучит странновато. В конце концов всякая архитектура "иммерсивна" - мы в ней живем.

Как бы то ни было, Ипполито Пестеллини Лапарелли подчеркнул тесную связь идеи проекта с заданной темой архитектурной биеннале. Это не только попытка найти новые пространственные решения, но и создать условия для общения, обсуждения проекта реконструкции павильона. Образовательная и публичная программа, которую планируется подготовить к биеннале, должна стать частью проекта в павильоне России.

Проект реконструкции, что появится в ходе такой работы во "временном" офисе на глазах зрителей, должен быть готовым к "запуску" сразу после окончания биеннале. К апрелю 2021 года работы по реконструкции павильона России должны быть завершены.

Реконструкция предусматривает не только починку хронически протекающей крыши, но и возвращение террасы с видом на море, которая была в первоначальном проекте Алексея Щусева, а также некоторую модернизацию. В частности, речь идет о кондиционерах, климат-контроле, удобном въезде для зрителей, передвигающихся на колясках, а также туалете.

На вопрос, кто станет финансовой опорой в деле реконструкции павильона, Анастасия Карнеева и Екатерина Винокурова сказали, что они обратились за советом к Леониду Викторовичу Михельсону и он пообещал им поддержку на первых порах. На данном этапе заказана архитектурная экспертиза здания.

Справка "РГ"

Напомним, что некоммерческий фонд V-A-C, учрежденный в 2009 году Леонидом Михельсоном, поддерживает российских художников на Венецианской биеннале. Директором фонда является Тереза Иароччи Мавика. В 2017 году фонд V-A-C открыл свою площадку в палаццо XIX века на набережной Дзаттере. По заказу V-A-C здание было восстановлено. Проект разрабатывал местный архитектор Алессандро Педрона и его бюро _apml architetti. Сейчас половину четырехэтажного здания площадью 2000 кв. м. занимают выставочные залы.

Smart Art - основанное в 2016 году Анастасией Карнеевой и Екатериной Винокуровой консалтинговое объединение, поддерживающее российских художников. Среди осуществленных проектов - выставки Сергея Сапожникова, Светы Шуваевой, Александры Галкиной, Александры Паперно, Алексея Булдакова, Анастасии Потемкиной, Дарьи Иринчеевой.