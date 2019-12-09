Отечественное вино готовится выиграть в конкурентной борьбе у импортного

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В России ожидают принятия "революционного" закона о виноделии
Перед законотворцами стояла непростая задача - учесть пожелания и крупных производителей, и малого бизнеса, защитить потребителей от некачественной продукции и соблюсти коммерческие интересы отрасли, найти средства на комплексную господдержку, но при этом не спустить государственные деньги в песок. Одной из главных препон отрасли называли большую зарегулированность, а также незащищенность российских производителей перед иностранным некачественным виноматериалом. Но ко второму чтению экспертам удалось услышать мнение всех заинтересованных сторон.
- Без сомнений, наша главная проблема сегодня - дешевый некачественный импорт. В Россию на танкерах в огромных количествах привозят так называемый балк и винный концентрат, их разливают на наших заводах и продают потом под видом натурального российского вина. В стране ежегодно выпивается примерно полтора миллиарда "отечественных" бутылок, хотя своего сырья, винограда, у нас наберется только процентов на 40 от этого объема, - констатирует управляющий директор Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис.
Причем производители нередко добавляют в него различные химические присадки, улучшители цвета и вкуса. Они маскируют недостатки напитка, но делают его при этом вредным для здоровья. По оценке главы Союза виноградарей и виноделов России Дмитрия Киселева, около половины "российского" вина на полках магазинов сегодня сделано из дешевого импортного виноматериала.
Поэтому одна из главных новаций - ужесточить требования к информации о продукте. Например, на этикетке нельзя будет писать "сделано в России", если это иностранный "шмурдяк", который привезли в цистернах с другого конца света.
Еще одно изменение, которого ждут все производители, - возможность реализации натурального вина из отечественного сырья на выставках, ярмарках и через интернет. По некоторым оценкам, это может повысить продажи до 30%.
При этом в законопроекте остаются и некоторые спорные моменты. Например, фермеры жалуются на то, что законодатели проигнорировали проблемы малого виноделия. В начале этого года инициативная группа аграриев разработала дополнительную статью о фермерском виноделии, но она не прошла в первом чтении.
- Если мы хотим создать новый класс виноделов, которые выпускают качественный продукт, то не должны ориентироваться только на крупный бизнес. Все "винные державы" в первую очередь гордятся своими небольшими уникальными частными шато. И у нас есть сотни, если не тысячи желающих начать свое дело. Но им нужно помочь встать на ноги, - говорит глава Ассоциации фермеров-виноградарей и виноделов Алексей Скляров. - Мы предлагаем, например, ввести льготные кредиты до миллиона рублей тем, кто разбивает новый виноградник. Чтобы фермер начинал выплачивать кредит только через пять лет после получения средств, когда у него наконец появится первый промышленный урожай и первая возможность заработать. А до этого момента уплату процентов могло бы взять на себя государство. Иначе как вообще могут возникнуть новые фермеры?
Нужно перейти к системе субсидирования конечного продукта, говорят малые виноделы. Минсельхоз каждый год определял бы размер субсидии исходя из сложившейся рыночной цены на виноград. И это бы позволило лучше всего стимулировать производство, исключив коррупцию и нецелевое использование госсредств. Ассоциация компаний розничной торговли предложила разрешить продажу российских вин до полуночи - дополнительный час поможет выдерживать конкуренцию с зарубежными марками. Кроме того, виноделы просят более четко прописать понятия недоброкачественной продукции, фальсификата и контрафакта. Все предложения по по доработке рассматриваются в рабочей группе по подготовке документа. Не исключено, что уже ко второму чтению проект закона может измениться до неузнаваемости.
По мнению замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, у российского виноделия большой потенциал, но предстоит много работы для того, чтобы его раскрыть. "Необходимо еще решить широкий спектр вопросов, связанных с аудитом и рекультивацией старых виноградников, развитием питомников и производством посадочного материала, сокращением производственных и логистических затрат, техническим оснащением предприятий. Кроме того, важной задачей является популяризация качественного российского вина на внешнем рынке", - говорит замглавы ведомства.
При этом в Союзе виноградарей и виноделов предупреждают: определенных трудностей при переходе к новым правилам не избежать. Переходный период с новой маркировкой, учетом и изменениями господдержки может продлиться несколько лет. "Но через пять лет отрасль станет совершенно иной. Это небыстрый процесс. Вино - это не водка, его быстро не сделаешь", - отмечает глава Союза виноделов.
Виноматериалы - еще не вино
Екатерина Балдина, директор магазина российских вин (Пермь):
- Желание законодателей упорядочить многие спорные вопросы в отрасли и тем самым помочь отечественным виноделам можно только приветствовать. Но при этом у участников рынка возникают опасения - не станет ли поддержка отечественных виноделов причиной запрета в России зарубежных виноматериалов?
Виноматериалы - это еще не вино, а сырье для дальнейшего производства. Практика закупки виноматериалов распространена по всему миру. Так, например, во Франции некоторые вина производятся из испанского сырья. На такую продукцию, как правило, есть спрос, ведь высокое качество можно получить по приемлемой цене. В России такой метод производства вин тоже широко распространен, поэтому жесткий запрет на использование зарубежных виноматериалов больно ударит по добросовестным российским производителям.
Помимо этого, запрет на использование импортных виноматериалов ограничит возможности потребителей. Так, например, сегодня в продаже есть игристое вино, названное по имени одного из создателей российского виноделия, которое выпускает завод в Санкт-Петербурге. В предновогодние дни оно пользуется большим спросом у покупателей, да и эксперты от него в восторге: в прошлом году вино получило две золотые медали на XXII Международном конкурсе вин и спиртных напитков в Москве. Для его производства сырье закупается у винодельческих хозяйств Южной Африки и Австралии. В дальнейшем оно перерабатывается на заводе в Крыму и поступает в Санкт-Петербург. Если в законопроект не будут внесены соответствующие поправки, позволяющие производителям использовать сертифицированные импортные виноматериалы, то известная марка, скорее всего, исчезнет с полок магазинов, а производителям сложно будет восполнить появившийся пробел за счет отечественных виноматериалов.
На мой взгляд, для защиты прав потребителей, а именно эту задачу российские законодатели видят в числе основных, достаточно подробно указать на этикетке информацию о технологии изготовлении вина, использованном сырье и другие данные, которые помогут им совершить свой выбор.
Подготовил Алексей Трапезников, Пермь
Вливаемся в элиту?
В Дагестане собрали рекордный за последние 30 лет урожай винограда, 189,4 тысячи тонн. Примерно 140 из них пойдет на производство вина и коньяка.
- Еще несколько лет назад мы выращивали виноград на арендованных землях и частично докупали сырье у местных производителей. Но с 2014 года мы активно увеличиваем площади виноградников, уже довели их до 2,3 тысячи гектаров. С этого года для производства будем использовать уже только свое собственное сырье, - с гордостью рассказывает гендиректор Дербентского завода игристых вин Магомед Садулаев. - Этого удалось достичь благодаря растущей в последние годы господдержке. Нам возмещается часть затрат на рекультивацию земель и посадку новых виноградников, на установку шпалеры, оборудование капельного орошения и так далее.
Нередко можно услышать мнение, что российский потребитель не избалован хорошим вином. И даже если сегодня развивать качественное виноделие, спрос на такие продукты будет невысоким. Но не все согласны с такой оценкой.
- Каждый человек хочет употреблять качественные продукты. Причина того, что у нас пьют много плохого вина, проста: им завалены все полки магазинов, - отмечает и советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Некоторые говорят, что если мы начнем бороться с дешевым вином, то на полках останутся дорогие напитки, которые не по карману среднему покупателю. Но это чушь. Чем больше будет собственного производства, тем выше конкуренция и ниже цены. Раньше у нас на Дону было 13 тысяч гектаров виноградников, а сегодня, наверное, около двух с половиной. Если вернуться к тому производству, которое было в начале 1980-х, свободная конкуренция все расставит на свои места. Вас же не удивляет качественное и вкусное вино на европейских прилавках ценой пять-шесть евро за бутылку? Мы сможем делать еще дешевле. Да уже сегодня в Ростовской области делают вино, которое выигрывает престижные международные конкурсы и стоит в рознице при этом не более 600-700 рублей.
Расширение виноградников на юге России уже идет впечатляющими темпами. Например, за последние три года Краснодарский край увеличил закладку молодых виноградников в полтора, а производство отечественных саженцев - в два с лишним раза. Успехи поражают даже европейских винных специалистов, подчеркивает вице-губернатор Андрей Коробка.
- В России существуют две полярные точки зрения на то, как дальше развивать отрасль. Одни говорят, что виноделам, если они хотят хорошо зарабатывать, нужно ориентироваться на массовый сегмент классических сортов вина: мерло, шардоне, каберне-фран и так далее. Другие уверяют: нет смысла пытаться конкурировать с мировыми лидерами в этих сортах, такими как Франция, Италия или Испания, а лучше сосредоточиться на своих уникальных, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Я уверен, что мы можем развиваться в обоих направлениях. Вытеснить дешевый импорт можно только своим массовым качественным вином. При этом нужно понимать: в ближайшие 20-30 лет мы не удивим мир новыми мерло или каберне-совиньон, ведь та же Франция совершенствовала их производство веками. Но вот вино из, например, старинного казачьего сорта "красностоп" или "цимлянский черный" уже выигрывает престижные международные премии. Гастрономические свойства этих сортов еще неизвестны на мировом рынке. Пресыщенные ценители ищут такие "уникальности" по всему миру и готовы платить за них большие деньги.
С Беляевым согласны и местные виноделы.
- На Кубани, на Ставрополье и в Крыму есть огромные площади с подходящим климатом. Они должны заниматься в первую очередь массовым вином в больших объемах. А вот мы, жители более северных широт, сможем зарабатывать только в сегменте люксового эксклюзивного, - говорит винодел Юрий Малик. - Ростовская область является самым северным регионом страны, пригодным для возделывания винограда. Виноград здесь можно выращивать только укрывной, то есть перед каждой зимовкой вручную нам нужно прикапывать кусты. Это очень сильно повышает себестоимость. То есть производство на Дону бюджетного столового вина из собственного винограда экономически неэффективно. А для производства действительно эксклюзивных марок себестоимость винограда не имеет существенного значения. Ценители будут покупать качественные напитки практически по любой цене. Уже покупают. И с каждой новой крупной выставкой наша узнаваемость растет. Мы только учимся позиционировать себя на рынке, но видим, что интерес к русскому вину огромный. Пока для мира это скорее экзотика, но, если будет стабильное качество, мы точно найдем своего покупателя.
Из Франции виднее
Филипп Калдье, независимый агрожурналист (Бургундия, Франция):
- Если Россия хочет стать полноценной винной державой, нужен здоровый протекционизм - в магазинах, в ресторанах, в самолетах и поездах. Посмотрите на Францию, мы в винных делах неисправимые шовинисты. В отличие от других европейских стран, таких как Великобритания, в наших магазинах и ресторанах очень мало иностранных напитков. За исключением, пожалуй, Чили, Испании и государств Магриба.
Ваша дорога будет трудна, потому что в сознании потребителей Россия - это холодная страна, а русские вина в мире совершенно неизвестны и непонятны. Известна только водка. Я согласен с тем, что у таких новичков на мировом рынке мало шансов стать успешными в "классических дисциплинах" и лучше сосредоточиться на необычных, уникальных и оригинальных сортах. Вам нужно привлечь к себе внимание покупателя, а потом сразить его качеством. Это самый короткий путь к успеху.
Подготовил Александр Гавриленко
Попасть в торговые сети со своей бутылкой практически невозможно
Но самая главная сложность - попасть в сетевые гипермаркеты. По словам аграриев, несмотря на закон о торговле, многие сети так или иначе требуют определенную мзду за попадание на полку. В итоге многие хорошие, но небольшие производители не могут себе этого позволить, а достучаться до массового покупателя иначе невозможно. Люди, может быть, и покупали бы новые бренды, но они их просто не могут увидеть в рознице.
- Некоторые эксперты и журналисты справедливо сравнивают нынешнее положение отрасли с началом XX века, когда князь Голицын в Крыму за свои деньги фактически создал в России новую индустрию - виноделие и производство игристых вин. Он сотворил чудо. За несколько лет Россия, которую считали чуть ли не дикой периферией Европы, внезапно начала выигрывать ведущие международные конкурсы и выставки. Если бы не трагичные события, которые обрушивались на нашу страну все прошлое столетие, сегодня мы были бы одной из главных винных держав мира. Но нет никаких причин думать, что мы не сможем наверстать упущенное, - резюмирует редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Во многом успех будет зависеть от дальнейших действий государства. Очевидно, что создать индустрию можно, только если дать максимальную свободу производителям. Необходима слаженная работа различных институтов, производителям нужно предоставить все возможные виды поддержки и преференций, обеспечить свободу предпринимательства и максимально ограничить бюрократию. Параллельно прививать людям правильные гастрономические привычки, воспитывать вкус, в том числе при помощи телевидения и интернета, и так далее. И тогда через какое-то время мы вдруг увидим, что у нас все получилось.
Виноград по прибыли обогнал свеклу
- После 2014 года на Кубани существенно вырос туристический поток. Больше людей стали приезжать к нам на Черноморское побережье, часть едут транзитом в Крым. Так что в последние два сезона спрос на виноград вырос в несколько раз. В Темрюкском и Анапском районе вообще настоящий бум, - рассказал председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев. - Еще несколько лет назад была проблема сбыта, но сейчас местные власти помогают организовывать фермерские ярмарки, да и наши многочисленные базы отдыха поняли свое уникальное торговое предложение для туристов из Москвы и Питера и начали оптом закупать хороший столовый виноград для своих постояльцев. Так что спрос уже сейчас большой, и он растет.
Люди видят выгоду и расширяют площади. Сегодня на Кубани фермерскими виноградниками занято примерно 800 гектаров, из них примерно половина - столового винограда (остальное идет на вино), отмечает Виктор Сергеев.
К слову, к таким же выводам о маржинальности виноградного бизнеса пришли аналитики Deloitte. Минувшим летом они оценили инвестиционную привлекательность разных секторов российского АПК в условиях пяти лет продовольственного эмбарго. И оказалось, что доходность производства столового винограда выросла с семи процентов в 2014 году до 27 процентов в прошлом. А в 2017-м этот показатель и вовсе составил фантастические для сельского хозяйства 36 процентов.
- При этом еще выгоднее сегодня продавать черенки винограда для посадки. Спрос на элитные сорта огромный, - рассказывает донской предприниматель Алексей Михеев. - Причем не только от фермеров, но и от рядовых садоводов и дачников. Некоторые выращивают для себя - ведь хороший виноград нынче стоит дорого. Но большинство покупают под собственный бизнес. Ведь через три-четыре года каждый кустик уже начнет давать прибыль.
В 2019 году в России была заложена рекордная площадь виноградников - 6,7 тысячи гектаров, говорится в предварительных отчетах минсельхоза. Это стало возможным благодаря двукратному росту господдержки на закладку новых виноградников - с 1,4 миллиарда рублей в прошлом году до трех миллиардов в нынешнем. Таким образом, общая площадь виноградников в России сегодня превышает 90 тысяч гектаров. При этом цели у российских виноградарей весьма амбициозные - увеличить этот показатель до 150 тысяч в ближайшие 10-15 лет.