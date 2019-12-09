Отечественное вино готовится выиграть в конкурентной борьбе у импортного

Законопроект о виноградарстве и виноделии готовится ко второму чтению в Госдуме. Документ, который сами производители называют эпохальным, создавался несколько лет в горячих дискуссиях.

Перед законотворцами стояла непростая задача - учесть пожелания и крупных производителей, и малого бизнеса, защитить потребителей от некачественной продукции и соблюсти коммерческие интересы отрасли, найти средства на комплексную господдержку, но при этом не спустить государственные деньги в песок. Одной из главных препон отрасли называли большую зарегулированность, а также незащищенность российских производителей перед иностранным некачественным виноматериалом. Но ко второму чтению экспертам удалось услышать мнение всех заинтересованных сторон.

- Без сомнений, наша главная проблема сегодня - дешевый некачественный импорт. В Россию на танкерах в огромных количествах привозят так называемый балк и винный концентрат, их разливают на наших заводах и продают потом под видом натурального российского вина. В стране ежегодно выпивается примерно полтора миллиарда "отечественных" бутылок, хотя своего сырья, винограда, у нас наберется только процентов на 40 от этого объема, - констатирует управляющий директор Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис.

Причем производители нередко добавляют в него различные химические присадки, улучшители цвета и вкуса. Они маскируют недостатки напитка, но делают его при этом вредным для здоровья. По оценке главы Союза виноградарей и виноделов России Дмитрия Киселева, около половины "российского" вина на полках магазинов сегодня сделано из дешевого импортного виноматериала.

Поэтому одна из главных новаций - ужесточить требования к информации о продукте. Например, на этикетке нельзя будет писать "сделано в России", если это иностранный "шмурдяк", который привезли в цистернах с другого конца света.

Еще одно изменение, которого ждут все производители, - возможность реализации натурального вина из отечественного сырья на выставках, ярмарках и через интернет. По некоторым оценкам, это может повысить продажи до 30%.

Чрезмерное употребление вина наносит ощутимый вред здоровью,но его производство и экспорт приносят не менее ощутимую пользу бюджету

При этом в законопроекте остаются и некоторые спорные моменты. Например, фермеры жалуются на то, что законодатели проигнорировали проблемы малого виноделия. В начале этого года инициативная группа аграриев разработала дополнительную статью о фермерском виноделии, но она не прошла в первом чтении.

- Если мы хотим создать новый класс виноделов, которые выпускают качественный продукт, то не должны ориентироваться только на крупный бизнес. Все "винные державы" в первую очередь гордятся своими небольшими уникальными частными шато. И у нас есть сотни, если не тысячи желающих начать свое дело. Но им нужно помочь встать на ноги, - говорит глава Ассоциации фермеров-виноградарей и виноделов Алексей Скляров. - Мы предлагаем, например, ввести льготные кредиты до миллиона рублей тем, кто разбивает новый виноградник. Чтобы фермер начинал выплачивать кредит только через пять лет после получения средств, когда у него наконец появится первый промышленный урожай и первая возможность заработать. А до этого момента уплату процентов могло бы взять на себя государство. Иначе как вообще могут возникнуть новые фермеры?

Нужно перейти к системе субсидирования конечного продукта, говорят малые виноделы. Минсельхоз каждый год определял бы размер субсидии исходя из сложившейся рыночной цены на виноград. И это бы позволило лучше всего стимулировать производство, исключив коррупцию и нецелевое использование госсредств. Ассоциация компаний розничной торговли предложила разрешить продажу российских вин до полуночи - дополнительный час поможет выдерживать конкуренцию с зарубежными марками. Кроме того, виноделы просят более четко прописать понятия недоброкачественной продукции, фальсификата и контрафакта. Все предложения по по доработке рассматриваются в рабочей группе по подготовке документа. Не исключено, что уже ко второму чтению проект закона может измениться до неузнаваемости.

По мнению замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, у российского виноделия большой потенциал, но предстоит много работы для того, чтобы его раскрыть. "Необходимо еще решить широкий спектр вопросов, связанных с аудитом и рекультивацией старых виноградников, развитием питомников и производством посадочного материала, сокращением производственных и логистических затрат, техническим оснащением предприятий. Кроме того, важной задачей является популяризация качественного российского вина на внешнем рынке", - говорит замглавы ведомства.

При этом в Союзе виноградарей и виноделов предупреждают: определенных трудностей при переходе к новым правилам не избежать. Переходный период с новой маркировкой, учетом и изменениями господдержки может продлиться несколько лет. "Но через пять лет отрасль станет совершенно иной. Это небыстрый процесс. Вино - это не водка, его быстро не сделаешь", - отмечает глава Союза виноделов.

Комментарий

Виноматериалы - еще не вино

Екатерина Балдина, директор магазина российских вин (Пермь):

- Желание законодателей упорядочить многие спорные вопросы в отрасли и тем самым помочь отечественным виноделам можно только приветствовать. Но при этом у участников рынка возникают опасения - не станет ли поддержка отечественных виноделов причиной запрета в России зарубежных виноматериалов?

Виноматериалы - это еще не вино, а сырье для дальнейшего производства. Практика закупки виноматериалов распространена по всему миру. Так, например, во Франции некоторые вина производятся из испанского сырья. На такую продукцию, как правило, есть спрос, ведь высокое качество можно получить по приемлемой цене. В России такой метод производства вин тоже широко распространен, поэтому жесткий запрет на использование зарубежных виноматериалов больно ударит по добросовестным российским производителям.

Помимо этого, запрет на использование импортных виноматериалов ограничит возможности потребителей. Так, например, сегодня в продаже есть игристое вино, названное по имени одного из создателей российского виноделия, которое выпускает завод в Санкт-Петербурге. В предновогодние дни оно пользуется большим спросом у покупателей, да и эксперты от него в восторге: в прошлом году вино получило две золотые медали на XXII Международном конкурсе вин и спиртных напитков в Москве. Для его производства сырье закупается у винодельческих хозяйств Южной Африки и Австралии. В дальнейшем оно перерабатывается на заводе в Крыму и поступает в Санкт-Петербург. Если в законопроект не будут внесены соответствующие поправки, позволяющие производителям использовать сертифицированные импортные виноматериалы, то известная марка, скорее всего, исчезнет с полок магазинов, а производителям сложно будет восполнить появившийся пробел за счет отечественных виноматериалов.

На мой взгляд, для защиты прав потребителей, а именно эту задачу российские законодатели видят в числе основных, достаточно подробно указать на этикетке информацию о технологии изготовлении вина, использованном сырье и другие данные, которые помогут им совершить свой выбор.

Подготовил Алексей Трапезников, Пермь