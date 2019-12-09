Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени

Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в "нормандском формате", которые пройдут сегодня в Париже. Длительность встречи будет зависеть от самих лидеров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Все это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий (саммита - прим. "РГ")", - заявил он.

Ожидается, что Путин и Зеленский, прежде всего, обсудят выполнение Минских соглашений, добавил представитель Кремля. Отметим, что это будет первая личная встреча президентов, ранее они говорили только по телефону.