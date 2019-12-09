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09.12.2019 11:46
Рубрика: Власть

Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в "нормандском формате", которые пройдут сегодня в Париже. Длительность встречи будет зависеть от самих лидеров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Кремль назвал главную тему встречи Путина с Зеленским

"Все это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий (саммита - прим. "РГ")", - заявил он.

Ожидается, что Путин и Зеленский, прежде всего, обсудят выполнение Минских соглашений, добавил представитель Кремля. Отметим, что это будет первая личная встреча президентов, ранее они говорили только по телефону.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Отношения России и Украины
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