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09.12.2019 17:03
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев утвердил сроки проведения переписи населения в России

Текст: Владимир Кузьмин
Перепись населения России, запланированная в следующем году, начнется в апреле с труднодоступных районов страны. Это следует из постановления правительства о проведении в 2020 году Всероссийской переписи населения, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В отдаленных и труднодоступных регионах период увеличили - все начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года", - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями.

Фото: Евгения Смолянская
В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы

Ответственным за проведение мероприятий назначен Росстат. Предварительные итоги федеральная служба должна подвести в апреле 2021 года, а окончательные - в 2022 году. Премьер напомнил, что на организацию и проведение переписи из федерального бюджета выделят более 30 миллиардов рублей.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Социология Общество Соцсфера Демография Правительство Председатель Правительства Правительство Росстат Всероссийская перепись населения 2020 года
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