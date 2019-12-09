Дмитрий Медведев утвердил сроки проведения переписи населения в России

Перепись населения России, запланированная в следующем году, начнется в апреле с труднодоступных районов страны. Это следует из постановления правительства о проведении в 2020 году Всероссийской переписи населения, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В отдаленных и труднодоступных регионах период увеличили - все начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года", - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями.

Ответственным за проведение мероприятий назначен Росстат. Предварительные итоги федеральная служба должна подвести в апреле 2021 года, а окончательные - в 2022 году. Премьер напомнил, что на организацию и проведение переписи из федерального бюджета выделят более 30 миллиардов рублей.