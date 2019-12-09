Пять камер за 25 тысяч рублей. Большой обзор Xiaomi Mi Note 10

Будем честны: камеры Xiaomi никогда не были какими-то выдающимися. Да, они не совсем ужасны, но и звезд с неба не хватают. Что уж говорить про выступление в одном ряду с титанами мобильной фотографии в лице Google, Apple, Huawei и Samsung.

Но, судя по последним событиям, китайская корпорация намерена серьезно изменить положение дел. Чего только стоит открытие нескольких фотолабораторий в Европе (примерно такие же в свое время были у Nokia) и инвестиции в ПО для камер. На мировой презентации Mi CC9 Pro (китайское название Mi Note 10) основной акцент был сделан именно на камерах смартфона. Согласно тесту лаборатории DxOmark, Mi Note 10 имеет наивысший балл и делит первое место только со смартфоном Huawei Mate 30 Pro. Смартфон похвалили и за ночной режим, и за портреты, и за селфи-камеру.

Как говорится, доверяй, но проверяй! Давайте разберемся, действительно ли камера этого смартфона настолько хороша, как о ней говорят, и что есть в этом смартфоне, помимо нее.

Это не флагман. И это стоит понимать

Обычно, когда рассказывают про смартфон и его фишки, то упоминают характеристики в качестве второстепенного фактора. Поскольку Xiaomi позиционирует свой новый аппарат как флагманское устройство, да еще и устанавливает в него такую мощную систему камер, ожидаешь увидеть внутри обычные и полагающиеся здесь характеристики. Вроде бы все хорошо: 6 гигабайт оперативной памяти (или 8 в версии с 256 Гб постоянной памяти), Full HD+ дисплей 6,47 дюйма, матрица AMOLED (2340x1080), все современные стандарты связи, NFC, огромный аккумулятор на 5260 мАч, целых тыловых камер общим разрешением 108 МП и пятикратным оптическим зумом, фронтальная камера на 32 МП... И процессор Qualcomm Snapdragon 730G с ускорителем Adreno 618.

Почему было принято такое спорное решение, известно только инженерам Xiaomi. Ради уменьшения итоговой стоимости? Но ведь это устройство, которое позиционируют как флагманское. Ему позволительно быть чуть подороже остальных. Да и выигрыш в цене был бы небольшим. Зато огромная разница в производительности - заметная. Snapdragon 730G - процессор среднебюджетного класса. И он не выдерживает никаких сравнений даже с уже не очень актуальным 845. А про новейшие 855 и 855+ и говорить не приходится.

Энергоэффективность? С аккумулятором на 5260 мАч тяжело говорить об энергоэффективном процессоре. В любом случае телефон получился таким, какой он есть, но назвать его флагманским устройством нельзя. При повседневной работе вы, скорее всего, не заметите каких-либо тормозов и других артефактов, но если захотите раскрыть все его фотовозможности, одновременно запустив пару тяжелых приложений, телефон начнет подтормаживать. К сожалению, это нужно понимать при покупке.

Клон Huawei?

При первом же взгляде на смартфон становится понятно, что он похож на Huawei P30 Pro как две капли воды. И если заднюю часть еще можно как-то отличить по разным модулям камер (хотя расцветка крышки все равно может пустить по ложному следу), то спереди различия минимальны. Одинаковый каплевидный вырез, одинаковые рамки, одинаковые решетки динамиков. Разве что подбородок у смартфона Xiaomi чуть поменьше, но и этого вы не заметите без детального изучения.

Нельзя сказать, что схожесть этих двух смартфонов - что-то плохое. Мы живем в то время, когда каждая компания что-то копирует у других. Если это что-то хорошее, то почему бы не перенять и доработать? Тем более задняя крышка Huawei P30 Pro действительно красива, как и у смартфона Xiaomi. Но смартфон лучше брать в зеленом цвете, так как черная и перламутрово-белая версии собирают огромнейшее количество отпечатков. Кстати, задняя крышка сделана не из пластика, а из стекла, что очень положительно сказывается на ощущениях от использования. Да и эргономику это улучшает - условный Xiaomi Redmi Note 8 Pro со схожим дизайном было очень проблематично держать в руках или куда-то класть, потому что он норовил выскользнуть или съехать. Здесь такая проблема отсутствует.

Камеры Mi Note 10 в полном порядке

Конечно же, самая интересная часть этого обзора - камера, состоящая из пяти модулей. Это основной сенсор на 108 МП (по факту выходит около 27) с апертурой f/1.7, два сенсора "телевика" на 5 и 12 МП с апертурой f/2.0 и 2-х кратным и пятикратным оптическим зумом, широкоугольная камера на 20 МП с апертурой f/2.2 и совершенно бесполезная макрокамера на 2МП с апертурой f/2.4. По заявлениям Xiaomi, камеры в смартфоне - лучшие на рынке и делят первое место только с детищем от Huawei.

Как можно заметить, стопроцентного победителя в сравнении нет. Оба смартфона снимают на очень достойном уровне. Какие-то моменты лучше проработаны у одного, какие-то у другого. При повседневном использовании вы, скорее всего, не заметите никакой разницы при использовании этих устройств (исключение составляет селфи-камера, где у Huawei есть очевидное преимущество). У Xiaomi сохраняется очевидная проблема с балансом белого, а Huawei не всегда попадает в контур снимков.

"Камеры Huawei второй год подряд держат достаточно высокую планку мобильной фотографии. Их отличительной особенностью является ночная съемка, с которой посоперничать может только Google и Apple, - рассказывает Николай Лапшин, профессиональный мобильный фотограф известный под псевдонимом Unlime. - А вот что не является сильной стороной их камер, так это видеосъемка. Ровно такую же ситуацию я наблюдал и у сенсоров Xiaomi. Камеры у Mi Note 10 хороши при естественном освещении. У них довольна высокая степень детализации как днем, так и ночью, хотя именно при недостаточном освещении включается агрессивный алгоритм шумоподавления, за счет чего фотографии получаются мыльными и неестественными (хорошо видно на селфи). У пятикратного оптического зума на Xiaomi днем виден большой перешарп, тогда как у камер Huawei подобной проблемы не наблюдается. Скорее всего, это программная ошибка, которую могут поправить с обновлениями ПО, но пока что Huawei снимает куда лучше".

"Я предполагаю, что при ночной съемке Xiaomi немного хитрит и использует технологию стекинга изображения (сшивка изображения и резкое повышение резкости изображения, прим. автора), тогда как Huawei использует технологию склеивания нескольких снимков за счет открытия диафрагмы на нескольких этапах. Селфи-камера не является сильной стороной Huawei, но и у Xiaomi не все хорошо. Вроде размытие хорошее, контур четко соблюден, но фотография получается очень неестественной из-за нарушенного баланса белого и слишком серого освещения, - продолжает Лапшин. - Видео мне одинаково не понравилось ни у кого. У Xiaomi очень резкое и дерганное изображение, которое мешает восприятию мелких деталей, да еще и звук подкачал, в то время как у Huawei все хорошо со звуком, но пострадал баланс белого. В целом, в плане видеосъемки, до iPhone всем еще далеко, кто бы что ни говорил. Но в целом, камеры Mi Note 10 оставили очень приятные впечатления. С ними можно и нужно работать, а это самое главное. Для большинства повседневных задач их хватит за глаза. Осталось починить instagram для Android и будет совсем хорошо".

Пожалуй, это как раз один из тех обзоров, где необходимы итоги. Камера Xiaomi Mi Note 10 не лучше камеры iPhone и Google Pixel 4 XL - это лукавство. Она не снимает ночные портреты так, как об этом было заявлено со сцены. Более того, ни один аппарат их так не снимает, если уж говорить начистоту. Не очень понятна излишняя помпезность с DxOmark. Почему просто объективно не сказать о том, что камера хороша? Тем более что в этот раз так и получилось. Сенсоры Mi Note 10 действительно могут на равных тягаться с Huawei P30 Pro.

Действительно ли это лучшая камера на рынке? Разумеется, нет. Но действительно ли это одна из лучших камер на рынке сейчас? Безусловно. И если вас не смущает статус среднебюджетного устройства, не пугает откровенно странный тандем процессора и графического ускорителя, то 25,5 тысячи рублей на него точно стоит потратить. У Xiaomi получился хороший продукт. Не без изъянов, но уж точно не провальный.