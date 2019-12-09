Пятая часть компаний в России отказалась от новогодних корпоративов

Порядка 40 процентов новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, свидетельствуют данные Superjob.

Остаться праздновать преддверие Нового года в офисе планируют 17% компаний. Три процента компаний поедут отмечать за город, 2 процента выбрали нестандартное времяпрепровождение: поход в баню, спортивное мероприятие или поездку за границу.

Никак не собираются проводить корпоратив 18% компаний. Из них 10% вообще не привыкли организовывать корпоративы, а 8% отказались от них из-за нехватки денег.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob, бюджеты новогодних корпоративов в этом году увеличили 28% компаний, что на восемь процентных пунктов больше, чем в 2018 году. Еще 34% работодателей не стали менять количество расходов с прошлого года. Снизили бюджет на новогодний корпоратив 7% компаний.