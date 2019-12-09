Почему крабы в России могут стать дешевле креветок

В России появились технологии добычи глубоководных крабов, рассказали "РГ" в Росрыболовстве.

Крабы-стригуны значительно дешевле шельфовых, например, известных всем камчатских крабов и даже дешевле креветок. Однако устаревшая нормативная база не позволяет поставлять этот товар на российский рынок, и деликатес уходит на экспорт.

С советских времен основная часть крабов добывалась на глубине до 200 метров, затем опустились до 400, а недавно начали добывать их на глубине 700 метров. Сейчас есть дальневосточные компании, которые ловят крабов, опускаясь и на километровую глубину. "Для освоения водных биоресурсов на 1,2-2 тысячи метров используется спецоборудование. Есть российские и зарубежные разработки. Кроме того, мы выполняем научно-исследовательскую программу на Дальнем Востоке, которая дает информацию о скоплении крабов, их химико-биологических особенностях", - рассказал "РГ" замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Прежде всего речь идет о таких видах, как краб ангулятус, японикус, равношипый и многошипый крабы, крабы Коуэса, Веррилла, Таннера и других. Их запасы приличные. Можно без ущерба ежегодно добывать от 17 до 21 тысячи тонн и даже больше, рассказал "РГ" руководитель Тихоокеанского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Алексей Байталюк. Сейчас Россия добывает в Японском и Охотском морях 9-11 тысяч тонн крабов. Кроме того, у глубоководных крабов хорошие пищевые характеристики.

Технологии добычи появились, а нормативы остались еще с 1950-1960-х годов, рассказал "РГ" Александр Передня, руководитель компании, занимающейся промыслом глубоководных крабов. Дело в нормах содержания мышьяка в тканях морских жителей, обитающих на больших глубинах. Мышьяк делится на органический и неорганический. Например, в ЕС содержание мышьяка в продуктах питания не регламентируется, в Китае проверяется только предельное содержание неорганического мышьяка, для рыбы оно установлено на уровне 0,1 мг/кг, других водных животных - 0,5 мг/кг.

"За рубежом считается, что органический мышьяк безопасен для здоровья. Но наши контрольно-надзорные органы говорят, что им потребуется десять лет, чтобы провести исследование и выдать заключение о допустимых нормах содержания мышьяка", - отметил Александр Передня. Хотя, продолжает он, российских глубоководных крабов спокойно едят в Китае, Южной Корее, Японии и Америке.

Крабы-стригуны дешевле шельфовых, но из-за жестких требований по мышьяку они идут только на экспорт

Чтобы сделать крабы доступнее, достаточно гармонизировать наши документы по продовольственной безопасности с международными. В Росрыболовстве создана рабочая группа по этому вопросу, сообщил Василий Соколов. "Разрабатываются предложения на основе научных данных, чтобы ужесточить нормы по содержанию опасного неорганического мышьяка, а содержание органического мышьяка сделать соответствующим международной практике, - сказал он. - Более того, появилась методика раздельного определения органического и неорганического мышьяка в морепродуктах. Скорее всего, в начале следующего года уже можем инициировать внесение изменений".