Почему портальное остекление набирает популярность

Когда речь идет о дизайнерских решениях для нашего жилья, мы обычно выбираем что-то эстетичное, функциональное и желательно небанальное. По мнению корпорации "Окна 21 века", актуальным решением для любителей нестандартного дизайна могут стать портальные системы остекления. Не случайно они становятся все более популярными на рынке.

Чаще всего портальные системы устанавливают, когда требуется остеклить широкий проход между помещениями или выход на улицу. В этом случае портал - это решение, объединяющее окно и дверь. Суть портального остекления в том, что во время открывания такого окна-двери створки перемещаются параллельно друг другу, а не внутрь или наружу помещения.

При этом в одной раме можно установить и глухие створки, и сдвижные. В свою очередь, последние могут приводиться в откидное положение, а значит, портальная система имеет и функцию проветривания. "Окна 21 века" обращают внимание на такие достоинства порталов, как компактность, высокая несущая способность, максимальный уровень освещенности помещения, тепло- и шумоизоляция. Жилое пространство благодаря порталам становится уютным, открытым, просторным и гораздо более комфортным для жизни и работы. Достаточно широк и список вариантов применения такой системы: межкомнатная дверь, выход на балкон или на улицу, фасад здания коммерческого назначения и т.д. При этом портальным может быть не только панорамное остекление от пола до потолка: окно стандартного размера тоже можно сделать с движущимися параллельно друг другу створками, что очень необычно и оригинально.

Таковы, по мнению экспертов корпорации "Окна 21 века", основные причины популярности портальных систем остекления. В компании не сомневаются, что со временем всё большее число наших сограждан будут заказывать установку порталов в своих жилых и коммерческих помещениях. Тем более что на возрастающий спрос рынок готов ответить интересным и разнообразным предложением.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Окна XXI век"