Почему портальное остекление набирает популярность

Чаще всего портальные системы устанавливают, когда требуется остеклить широкий проход между помещениями или выход на улицу. В этом случае портал - это решение, объединяющее окно и дверь. Суть портального остекления в том, что во время открывания такого окна-двери створки перемещаются параллельно друг другу, а не внутрь или наружу помещения.
При этом в одной раме можно установить и глухие створки, и сдвижные. В свою очередь, последние могут приводиться в откидное положение, а значит, портальная система имеет и функцию проветривания. "Окна 21 века" обращают внимание на такие достоинства порталов, как компактность, высокая несущая способность, максимальный уровень освещенности помещения, тепло- и шумоизоляция. Жилое пространство благодаря порталам становится уютным, открытым, просторным и гораздо более комфортным для жизни и работы. Достаточно широк и список вариантов применения такой системы: межкомнатная дверь, выход на балкон или на улицу, фасад здания коммерческого назначения и т.д. При этом портальным может быть не только панорамное остекление от пола до потолка: окно стандартного размера тоже можно сделать с движущимися параллельно друг другу створками, что очень необычно и оригинально.
Таковы, по мнению экспертов корпорации "Окна 21 века", основные причины популярности портальных систем остекления. В компании не сомневаются, что со временем всё большее число наших сограждан будут заказывать установку порталов в своих жилых и коммерческих помещениях. Тем более что на возрастающий спрос рынок готов ответить интересным и разнообразным предложением.
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Окна XXI век"