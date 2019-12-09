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09.12.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Подготовлены поправки, позволяющие оплачивать вывоз мусора по факту

Текст: Елена Березина
Минприроды подготовило изменения в законодательство, позволяющие оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению. Министерство намерено внести их в правительство до конца года, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев рассказал о ходе "мусорной" реформы

Сейчас регионы при раздельном накоплении отходов могут устанавливать для жителей возможность оплаты за фактический объем образованного мусора, а не по нормативам. Об этом говорится в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах (постановление правительства от 6 мая 2011 года № 354). Министерство подготовило поправки в эти правила, которые позволят оплачивать фактический вывоз отходов во всех случаях. Так, предлагается закрепить право региональных властей принимать решение об оплате потребителями вывоза мусора, исходя из количества и объема контейнеров и бункеров для его накопления, установленных на площадках. "В указанном случае расчет платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет рассчитываться исходя из общего объема и количества вывезенных контейнеров и бункеров пропорционально нормативной доле образования твердых коммунальных отходов", - говорится в пояснительной записке к проекту поправок. Это позволит избежать "конфликтных и неразрешимых ситуаций между потребителями и региональными операторами по определению способа оплаты, а также ситуаций, при которых собственники нежилых помещений в многоквартирных домах занижают фактические объемы образования твердых коммунальных отходов", отмечают авторы.

Поправки министерство подготовило еще в мае этого года, в июне завершилось их общественное обсуждение. . Сейчас документ направлен в Минэкономразвития для оценки регулирующего воздействия. "Проект постановления будет направлен в правительство в установленном порядке после завершения всех согласительных процедур", - отметили в Минприроды.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя"

Экономика ЖКХ "Мусорная" реформа
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