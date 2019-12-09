Посольство России в Албании ответило на "безосновательные выпады"

В Посольстве Российской Федерации в Тиране ознакомились с проектом резолюции парламента Албании "Об иностранных вмешательствах в избирательные процессы и дезинформации с целью подрыва национальных демократических процессов" и дали свою экспертную оценку документу.

"В очередной раз упоминается Россия, причем, к сожалению, это стало традицией, без малейших доказательств, - говорится в комментарии дипмиссии РФ. - По всей видимости, склонность к плагиату перекинулась "как вирус" на её авторов, пошедших по пути копипаста. Видимо, им придется платить роялти творцам обильно цитируемой резолюции Европейского парламента. Очевидно, что Албания сталкивается с "попытками иностранных игроков оказывать влияние на процесс принятия решений в Албании или давление на демократические ценности, принципы правового государства и уважение прав человека" (пункт а) преамбулы проекта). Но причем здесь Россия?"

В этой связи в Посольстве РФ указывают, что авторы проекта не могут не понимать, что подобные "резолюции" не останутся незамеченными в России. "Неоправданные и безосновательные выпады в адрес одного из полноправных и активных членов ОБСЕ, председательствовать в котором в 2020 года будет Албания, тем более идут вразрез с целями и задачами этой организации - совместно работать во имя безопасности и сотрудничества на европейском континенте", - резюмируют дипломаты.

Напомним, что 4 ноября Албания наряду с Черногорией, Норвегией и Украиной присоединилась к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций еще на полгода.

Между тем постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне предложил лидерам Албании и Северной Македонии рассмотреть возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), подчеркнув, что эти страны найдут со стороны ЕАЭС больше понимания, чем в Брюсселе. "Я уверен, что страны, чьи кандидатуры на вступление в ЕС были недавно в очередной раз отложены в "долгий брюссельский ящик", могли бы встретить больше понимания в ЕАЭС", - заявил тогда Владимир Чижов.