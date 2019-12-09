Новости

В Сибири полицейский залил виски в стеклоомыватель служебного авто 11:26
На Камчатке выпустили десять изъятых у браконьеров кречетов 11:24
Российский вратарь "Ренджерс" признан лучшим игроком дня в НХЛ 11:23
В Сети появились новые кадры из мини-сериала BBC "Дракула" 11:19
Турецкие С-400 получили уникальную опцию, которой нет в ПВО РФ 11:19
"МотоТаз". Как едет мотоцикл с мотором от "девятки" 11:18
Лавров посетит США по приглашению Помпео 11:07
В Дзержинске два человека пострадали при взрыве паров спирта 11:07
Чайка анонсировал новые меры для борьбы с коррупцией 11:03
В Сеть попали первые фото BMW M4 11:03
В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть 11:00
Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ 10:59
"Холодное сердце" продолжает лидировать в российском прокате 10:59
Семь судов в Петербурге эвакуировали из-за анонимных угроз о бомбах 10:52
Посольство России в Албании ответило на "безосновательные выпады" 10:48
В Москве в предновогодние дни ожидается прирост автомобилей 10:45
Большинство россиян высказались за изменение Конституции 10:44
Лукашенко поздравил Михаила Пиотровского с юбилеем 10:39
Россияне назвали героев Отечества всех эпох 10:39
РФПИ может выйти из проекта по ликвидации цифрового неравенства 10:37
В Удмуртии завели дело после смерти мальчика с ДЦП и его матери 10:33
Путин поздравил Пиотровского с юбилеем 10:32
Финка Санна Марин может стать самым молодым премьер-министром в мире 10:29
Десятки туристов пропали без после извержения вулкана в Новой Зеландии 10:22
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 10:48
Рубрика: В мире

Посольство России в Албании ответило на "безосновательные выпады"

Текст: Александр Борисов (Тирана)
В Посольстве Российской Федерации в Тиране ознакомились с проектом резолюции парламента Албании "Об иностранных вмешательствах в избирательные процессы и дезинформации с целью подрыва национальных демократических процессов" и дали свою экспертную оценку документу.

"В очередной раз упоминается Россия, причем, к сожалению, это стало традицией, без малейших доказательств, - говорится в комментарии дипмиссии РФ. - По всей видимости, склонность к плагиату перекинулась "как вирус" на её авторов, пошедших по пути копипаста. Видимо, им придется платить роялти творцам обильно цитируемой резолюции Европейского парламента. Очевидно, что Албания сталкивается с "попытками иностранных игроков оказывать влияние на процесс принятия решений в Албании или давление на демократические ценности, принципы правового государства и уважение прав человека" (пункт а) преамбулы проекта). Но причем здесь Россия?"

Посольство РФ: В Албании создаются мифические истории о политике России

В этой связи в Посольстве РФ указывают, что авторы проекта не могут не понимать, что подобные "резолюции" не останутся незамеченными в России. "Неоправданные и безосновательные выпады в адрес одного из полноправных и активных членов ОБСЕ, председательствовать в котором в 2020 года будет Албания, тем более идут вразрез с целями и задачами этой организации - совместно работать во имя безопасности и сотрудничества на европейском континенте", - резюмируют дипломаты.

Напомним, что 4 ноября Албания наряду с Черногорией, Норвегией и Украиной присоединилась к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций еще на полгода.

Между тем постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне предложил лидерам Албании и Северной Македонии рассмотреть возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), подчеркнув, что эти страны найдут со стороны ЕАЭС больше понимания, чем в Брюсселе. "Я уверен, что страны, чьи кандидатуры на вступление в ЕС были недавно в очередной раз отложены в "долгий брюссельский ящик", могли бы встретить больше понимания в ЕАЭС", - заявил тогда Владимир Чижов.

В мире Европа Албания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров посетит США по приглашению Помпео
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
В МИД России выступили против расширения "нормандского формата"
Работа билетной системы на МЦД полностью восстановлена
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек