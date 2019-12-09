Предлагается создать фонд для компенсаций при авариях беспилотников

Эксперты Ассоциации юристов России предлагают учредить фонд для компенсаций пострадавшим при авариях беспилотных средств, тех же авто или дронов.

"Роботы и беспилотные автомобили, управляемые искусственным интеллектом, уже не образы из фантастических романов, а реальность, - подчеркнул член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков. - Внедрение таких технологий в нашу жизнь, когда новые технологии не замыкаются в цифровом мире, несет повышенный риск физического ущерба, в особенности при внедрении технологии в порядке эксперимента".

И в мире, и в России уже есть первые случаи аварий беспилотников, когда пострадали люди. Пока не урегулирован вопрос, кто должен отвечать за ущерб, предлагается создать компенсационный фонд.