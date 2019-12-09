Назван продукт, снижающий уровень холестерина

Специалисты назвали полезный продукт, который является источником клетчатки и антиоксидантов, способствует хорошему пищеварению, помогает похудеть, снижает воспаление и риск хронических заболеваний. Кроме того, как показали исследования, он способен уменьшить уровень холестерина в крови. Речь идет об овсе.

Как сообщает Health.News, ученые из Саудовской Аравии и Египта выяснили, что экстракт из семян овса улучшает липидный обмен и восстанавливают нормальное функционирование печени у крыс с индуцированной гиперлипидемией, то есть аномально высоким содержанием в крови липидов, в том числе холестерина и триглицеридов, способствующих заболеваниям сердца и печени.

"Большое количество холестерина с триглицеридами может закупорить артерии, что в конечном итоге приводит к сердечному приступу или инсульту. Диета, богатая холестерином и триглицеридами, также может нарушать функцию печени. Этот тип диеты приводит к накоплению жира в печени, что наносит непоправимый ущерб", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что существующие препараты для снижения уровня холестерина в крови могут вызывать негативные побочные эффекты. Поэтому ученые ищут "естественные" и более щадящие методы лечения, которые могли бы улучшить состояние больных.

Они исследовали влияние экстракта из семян овса на здоровье крыс, которых кормили пищей с высоким содержанием жира, что вызвало у грызунов гиперлипидемию. В результате выяснилось, что экстракт семян овса значительно снизил уровень липидов в крови. Кроме того, он нормализовал функции печени. Причем результаты гистопатологического исследования образцов тканей совпали с результатами анализа крови.

"Основываясь на этих результатах, исследователи пришли к выводу, что экстракт семян овса оказывает терапевтическое воздействие на гиперлипидемию и может быть использован для снижения уровня холестерина в крови", - резюмирует Health.News.